МОК запретил собственную репутацию: Сибига о дисквалификации Гераскевича
- Сибига заявил, что МОК запретил собственную репутацию и проявил неуважение к украинскому спортсмену.
- Министр напомнил о 650 убитых украинских спортсменах и обвинил МОК в двойных стандартах в отношении России.
- Глава МИД подчеркнул, что отстранять нужно россиян, а не запрещать чествование жертв войны.
Глава МИД Андрей Сибига отреагировал на дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича с Олимпийских игр-2026 перед стартом первого заезда.
Об этом министр написал на своей странице в соцсети X (Twitter).
Сибига о решении МОК по Гераскевичу
– МОК запретил не украинского спортсмена, а собственную репутацию. Будущие поколения вспомнят это как момент позора. Он только хотел почтить память спортсменов, убитых во время войны. В этом нет ничего, что противоречило бы правилам или этике. МОК запугивал, проявлял неуважение и даже поучал нашего спортсмена и других украинцев, как им следует молчать о “одном из 130 конфликтов в мире”, – отметил Сибига.
Он добавил, что МОК также систематически не смог противостоять крупнейшему нарушителю международного спорта и Олимпийской хартии – России.
Стране, которая начала три вторжения во время Олимпийского перемирия за последние три десятилетия, реализовала крупнейшую государственную допинговую программу, убила 650 украинских спортсменов и тренеров и разрушила 800 спортивных объектов в Украине.
Сибига подчеркнул, что именно россиян нужно отстранять, а не запрещать чествование их жертв. Ни один из них не является “нейтральным”.
– Если олимпийское кредо гласит, что “самое важное в Олимпийских играх – не победа, а участие”, то Международный олимпийский комитет полностью предал его, не позволив Владиславу Гераскевичу принять участие, и предал 650 украинских спортсменов и тренеров, убитых Россией, – добавил министр.
Глава МИД поблагодарил Владислава за принципы и смелость.
Напомним, 12 февраля МОК дисквалифицировал Владислава Гераскевича перед первым заездом на Олимпийских играх-2026 за использование “шлема памяти”.
В заявлении говорилось, что решение было принято, потому что украинец отказался соблюдать Руководящие принципы МОК относительно самовыражения спортсменов.