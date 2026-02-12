Глава МИД Андрей Сибига отреагировал на дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича с Олимпийских игр-2026 перед стартом первого заезда.

Об этом министр написал на своей странице в соцсети X (Twitter).

Сибига о решении МОК по Гераскевичу

– МОК запретил не украинского спортсмена, а собственную репутацию. Будущие поколения вспомнят это как момент позора. Он только хотел почтить память спортсменов, убитых во время войны. В этом нет ничего, что противоречило бы правилам или этике. МОК запугивал, проявлял неуважение и даже поучал нашего спортсмена и других украинцев, как им следует молчать о “одном из 130 конфликтов в мире”, – отметил Сибига.

Он добавил, что МОК также систематически не смог противостоять крупнейшему нарушителю международного спорта и Олимпийской хартии – России.

Стране, которая начала три вторжения во время Олимпийского перемирия за последние три десятилетия, реализовала крупнейшую государственную допинговую программу, убила 650 украинских спортсменов и тренеров и разрушила 800 спортивных объектов в Украине.

Сибига подчеркнул, что именно россиян нужно отстранять, а не запрещать чествование их жертв. Ни один из них не является “нейтральным”.

– Если олимпийское кредо гласит, что “самое важное в Олимпийских играх – не победа, а участие”, то Международный олимпийский комитет полностью предал его, не позволив Владиславу Гераскевичу принять участие, и предал 650 украинских спортсменов и тренеров, убитых Россией, – добавил министр.

Глава МИД поблагодарил Владислава за принципы и смелость.

Напомним, 12 февраля МОК дисквалифицировал Владислава Гераскевича перед первым заездом на Олимпийских играх-2026 за использование “шлема памяти”.

В заявлении говорилось, что решение было принято, потому что украинец отказался соблюдать Руководящие принципы МОК относительно самовыражения спортсменов.

