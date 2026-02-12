Решение Международного олимпийского комитета дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича – не о принципах олимпизма, которые должны быть основаны на справедливости и поддержке мира.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский.

Дисквалификация Гераскевича на Олимпиаде: что сказал Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что спорт не означает беспамятство, а олимпийское движение должно помогать останавливать войны, а не подыгрывать агрессору.

– Я благодарю нашего атлета за четкую позицию. Его шлем с портретами погибших украинских спортсменов – это о уважении и памяти. Это напоминание всему миру, что такое российская агрессия и какова цена борьбы за независимость. И в этом нет нарушения ни одного правила, – отметил украинский президент.

Он напомнил, что именно Россия постоянно нарушает олимпийские принципы и использует время проведения Олимпиады для войны.

По подсчетам президента, это выглядит так:

2008 – война против Грузии;

2014 – оккупация Крыма;

2022 – полномасштабное вторжение в Украину.

Он добавил, что сейчас, в 2026-м, несмотря на многочисленные призывы прекратить огонь на время проведения зимних Олимпийских игр, РФ демонстрирует полное пренебрежение и только увеличивает удары ракетами и дронами по украинской энергетике и людям.

– 660 украинских атлетов и тренеров были убиты Россией за время полномасштабной войны. Сотни наших спортсменов больше никогда не смогут принять участие ни в Олимпийских играх, ни в каких-либо других международных соревнованиях. Но при этом 13 россиян сейчас в Италии и участвуют в Олимпиаде, – обратил внимание украинский лидер.

Зеленский также заявил, что несмотря на то что на Олимпийских играх они находятся под нейтральными флагами, в жизни же – публично поддерживают российскую агрессию против Украины и оккупацию наших территорий, поэтому именно они заслуживают дисквалификации.

Президент сообщил, что гордится поступком украинского скелетониста и считает, что иметь смелость – это больше, чем иметь медали.

Напомним, на первых тренировках на Олимпийских играх скелетонист Владислав Гераскевич появился в шлеме, на котором изображены фотографии погибших спортсменов в результате войны, которую развязала в Украине Россия, однако МОК не разрешил ему тренироваться и соревноваться на Играх-2026 в шлеме с этим дизайном.

Тогда НОК направил в МОК обращение с просьбой разрешить использование “шлема памяти”, подчеркнув, что это полностью соответствует требованиям безопасности и правилам МОК, не содержит рекламы, политических лозунгов или дискриминационных элементов.

Однако в МОК ответили отказом и предложили использовать черную повязку или ленту без персонализации.

