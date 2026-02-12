Зеленский о дисквалификации Гераскевича: Спорт не означает беспамятство
- Президент Владимир Зеленский осудил дисквалификацию украинского скелетониста Гераскевича и поддержал его позицию как акт памяти погибших спортсменов.
- Он подчеркнул, что спорт не должен игнорировать войну и критиковал поведение России во время Олимпиады.
- Поступок Гераскевича напоминает миру о цене борьбы Украины за независимость и справедливость в спорте.
Решение Международного олимпийского комитета дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича – не о принципах олимпизма, которые должны быть основаны на справедливости и поддержке мира.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский.
Дисквалификация Гераскевича на Олимпиаде: что сказал Зеленский
Владимир Зеленский подчеркнул, что спорт не означает беспамятство, а олимпийское движение должно помогать останавливать войны, а не подыгрывать агрессору.
– Я благодарю нашего атлета за четкую позицию. Его шлем с портретами погибших украинских спортсменов – это о уважении и памяти. Это напоминание всему миру, что такое российская агрессия и какова цена борьбы за независимость. И в этом нет нарушения ни одного правила, – отметил украинский президент.
Он напомнил, что именно Россия постоянно нарушает олимпийские принципы и использует время проведения Олимпиады для войны.
По подсчетам президента, это выглядит так:
- 2008 – война против Грузии;
- 2014 – оккупация Крыма;
- 2022 – полномасштабное вторжение в Украину.
Он добавил, что сейчас, в 2026-м, несмотря на многочисленные призывы прекратить огонь на время проведения зимних Олимпийских игр, РФ демонстрирует полное пренебрежение и только увеличивает удары ракетами и дронами по украинской энергетике и людям.
– 660 украинских атлетов и тренеров были убиты Россией за время полномасштабной войны. Сотни наших спортсменов больше никогда не смогут принять участие ни в Олимпийских играх, ни в каких-либо других международных соревнованиях. Но при этом 13 россиян сейчас в Италии и участвуют в Олимпиаде, – обратил внимание украинский лидер.
Зеленский также заявил, что несмотря на то что на Олимпийских играх они находятся под нейтральными флагами, в жизни же – публично поддерживают российскую агрессию против Украины и оккупацию наших территорий, поэтому именно они заслуживают дисквалификации.
Президент сообщил, что гордится поступком украинского скелетониста и считает, что иметь смелость – это больше, чем иметь медали.
Напомним, на первых тренировках на Олимпийских играх скелетонист Владислав Гераскевич появился в шлеме, на котором изображены фотографии погибших спортсменов в результате войны, которую развязала в Украине Россия, однако МОК не разрешил ему тренироваться и соревноваться на Играх-2026 в шлеме с этим дизайном.
Тогда НОК направил в МОК обращение с просьбой разрешить использование “шлема памяти”, подчеркнув, что это полностью соответствует требованиям безопасности и правилам МОК, не содержит рекламы, политических лозунгов или дискриминационных элементов.
Однако в МОК ответили отказом и предложили использовать черную повязку или ленту без персонализации.