Українського скелетоніста Владислава Гераскевича не допустили до старту на зимових Олімпійських іграх-2026 через шолом, на якому зображені загиблі атлети внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Міжнародний олімпійський комітет повідомив, що відкликає його акредитацію. За версією МОК, рішення ухвалило журі Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) через нібито невідповідність шолома правилам.

Реакція батька Гераскевича на дискваліфікацію

Головний тренер збірної України зі скелетону та батько спортсмена Михайло Гераскевич зі сльозами на очах розповів Суспільне Спорт про дискваліфікацію Владислава та втрачені шанси на медалі через інтереси організації.

На його думку, найбільше болить, що вболівальники не зможуть насолодитися миттю тріумфу першою олімпійською медаллю. Він заявив, що більш ніж впевнений, що її вдалося б здобути.

– Але найголовніше, що МОК намагався перекреслити пам’ять про українських героїв. МОК дискваліфікував не Владислава, а Україну. Ми маємо безпрецедентну підтримку від президента України, Верховної Ради, Міністерства спорту, НОК України та воїнів, – звернув увагу він.

Михайло Гераскевич зазначив, що є багато свідчень в інтернеті, де воїни з лінії бойового зіткнення висловлювали свою підтримку Владиславу.

– Ми маємо підтримку українського народу. Це дискваліфікація демократії заради своїх приватних інтересів та через суттєвий тиск російських спонсорів, – наголосив він.

Реакція на дискваліфікацію Владислава Гераскевича

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний наголосив, що це рішення має вигляд помилки, яку не наважились виправити.

– Виправлятимемо цю помилку в правовому полі. Владиславе, ти вчинив гідно! Ця історія точно матиме продовження, – наголосив міністр.

Український футболіст Георгій Судаков наголосив, що є речі важливіші, ніж медалі, висловивши солідарність скелетоністу.

Футбольний клуб Динамо висловив повну підтримку українському олімпійцю Владиславу Гераскевичу.

– Ми пишаємося позицією Владислава, вважаємо його дії правильними та справедливими. У той час коли ворог продовжує масово вбивати українців, руйнувати нашу країну, в Гераскевича відібрали право вшанувати вітчизняних спортсменів. Динамо з тобою, Владе, – йдеться у заяві.

Водночас футбольний клуб Шахтар наголосив, що гідність не вдасться дискваліфікувати.

– Пам’ять – не порушення. Голос України має бути почутим. Ціна свободи має бути вшанованою. Владиславе Гераскевич, ми з тобою, – зазначили у Шахтарі.

Український тенісист-професіонал та військовик Сергій Стаховський стверджує, що на гідність не можна ставити цінник.

– Респект Владиславу Гераскевичу. Честь загиблим, – зазначив він.

Федерація біатлону України категорично не погодилася з рішенням Міжнародного олімпійського комітету щодо заборони спортсменам використовувати елементи екіпірування з написами або символами, присвяченими пам’яті загиблих внаслідок війни Росії.

– Ми переконані, що вшанування пам’яті загиблих – це не політична пропаганда, а фундаментальний гуманітарний і моральний жест. Пам’ять про загиблих спортсменів, тренерів, цивільних громадян, захисників України не може і не повинна вважатися “політичною демонстрацією”, – йдеться у заяві.

У Федерації біатлону закликали Міжнародний олімпійський комітет переглянути свій підхід та знайти рішення, яке відповідатиме не лише правилам, а й духу олімпійських цінностей.

В Українській асоціації футболу висловили повну підтримку та подяку Владиславу Гераскевичу.

– Ціна нашої гідності. Повага, підтримка і подяка, – зазначається у повідомленні.

Українська тенісистка Марта Костюк та фехтувальниця Ольга Харлан також висловили солідарність з позицією скелетоніста.

– Неймовірно боляче від таких рішень. Памʼять – це не політична позиція. Це людяність. Це повага до тих, хто заплатив найвищу ціну, – зазначила Харлан.

За її словами, позиція Гераскевича – це про гідність, памʼять та повагу до тих, хто вже не зможе ніколи змагатися.

– Як вище написали: коли переміг, навіть не виступаючи. Дякую за позицію, – наголосила українська журналістка Раміна Есхакзай.

У Міністерстві оборони України зазначили, що Владислав Гераскевич зробив неоціненний внесок в нашу боротьбу.

У Центрі спеціальних операцій А СБУ стверджують, що памʼять – це умова нашого виживання. На їхню думку, пам’ять про загиблих у війні, що триває, не порушує жодних правил.

– Шолом із іменами загиблих українців — це не політика. Це правда про війну за право на життя. Це памʼять про спортсменів і дітей – усіх українців, яких вбила Росія. Україна не мовчатиме про свої втрати. Гідність не скасовується регламентом. Підтримуємо наших спортсменів! Памʼятаємо кожного. Боремося далі, – йдеться у заяві.

Реакція політиків на дискваліфікацію Гераскевича

Народний депутат України Жан Беленюк назвав рішення Міжнародного олімпійського комітету ганебним. За його словами, МОК проявляє “подвійні стандарти”, коли присутній триколор, який заборонений ними же.

– Чому ви змінюєте вашу позицію, зважаючи на те, що Путін ніяким чином не змінив свою позицію за ці чотири роки? Ви зайняли сильну позицію спочатку. Ви відсторонили. Чому ви йдете на поступки? Чому ви підіграєте агресору? Ви хочете повторення історії з Гітлером, якому дали проводити Олімпійські ігри і потім вся Європа дізналася, що це таке? Ну, наступайте на ці ж самі граблі знову, – заявив Беленюк.

Він висловив підтримку Владиславу Гераскевичу за його позицію, за те, що він разом з усією командою не здався і не зрадив тих полеглих атлетів, які увіковічнені на його шоломі.

Народний депутат України Роман Лозинський подякував скелетоністу за те, що він поставив питання національної пам’яті та справедливості вище власних кар’єрних інтересів.

– Україна горда за таких спортсменів. Героям – слава, – зазначив він.

Міністр енергетики Денис Шмигаль наголосив, що мовчати — означає відвертатися від правди. Він подякував Владиславу Гераскевичу за сміливість.

– Ти обрав гідність замість фінішу, і тебе почув увесь світ. Пам’ять — наша зброя. Пам’ять — наша сила, – підкреслив Шмигаль.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна вважає, що рішення МОК – це придушення голосу країни, яка зараз під атакою.

– Вшанування пам’яті вбитих внаслідок війни РФ – це не порушення, це наш моральний обов’язок. А коли за вшанування карають, нейтральність перетворюється на співучасть, – переконаний очільник МЗС Естонії.

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня зазначила, що не погоджується з рішенням МОК. На її думку, це суперечить олімпійському духу, основним цінностям поваги і солідарності. Вшанування загиблих – це не політична пропаганда, а акт гуманності, стверджує вона.

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова зазначила, що захоплюється жестом Владислава Гераскевича. За її словами, він хотів нагадати світові, що війна триває, що вона має імена та обличчя.

– Його виключили з Олімпійських ігор. Виключив той самий Олімпійський комітет, який дозволив 20 російським і білоруським спортсменам змагатися під нейтральним прапором, – стверджує вона.

Віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно наголосила, що “нейтралітет”, який демонструють представники Міжнародного олімпійського комітету, прирівнюється до співучасті в агресії.

– Історія пам’ятатиме тих, кому бракувало мужності стояти поруч з тими, хто чинить опір, ховаючись за так званим нейтралітетом і стаючи співучасниками агресії. Повна солідарність з цим великим спортсменом, який пройшов найважливіше випробування з усіх: свободу та мужність, – зазначила Пічерно.

