Очільник МЗС Андрій Сибіга відреагував на дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича з Олімпійських ігор-2026 перед стартом першого заїзду.

Про це міністр написав на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter).

Сибіга про рішення МОК щодо Гераскевича

– МОК заборонив не українського спортсмена, а власну репутацію. Майбутні покоління згадають це як момент ганьби. Він лише хотів вшанувати спортсменів, убитих під час війни. У цьому немає нічого, що суперечило б правилам чи етиці. МОК залякував, проявляв неповагу й навіть повчав нашого спортсмена та інших українців, як їм слід мовчати про “один із 130 конфліктів у світі”, – зазначив Сибіга.

Він додав, що МОК також систематично не спромігся протистояти найбільшому порушнику міжнародного спорту та Олімпійської хартії – Росії.

Країні, яка розпочала три вторгнення під час Олімпійського перемир’я за останні три десятиліття, реалізувала найбільшу державну допінгову програму, вбила 650 українських спортсменів і тренерів та зруйнувала 800 спортивних об’єктів в Україні.

Сибіга наголосив, що саме росіян потрібно відсторонювати, а не забороняти вшанування їхніх жертв. Жоден із них не є “нейтральним”.

– Якщо олімпійське кредо каже, що “найважливіше в Олімпійських іграх – не перемога, а участь”, то Міжнародний олімпійський комітет повністю зрадив його, не дозволивши Владиславу Гераскевичу взяти участь, і зрадив 650 українських спортсменів і тренерів, убитих Росією, – додав міністр.

Глава МЗС подякував Владиславу за принципи та сміливість.

Нагадаємо, 12 лютого МОК дискваліфікував Владислава Гераскевича перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026 за використання “шолома пам’яті”.

У заяві йшлося, що рішення ухвалили, бо українець відмовився дотримуватися Керівних принципів МОК щодо самовираження спортсменів.

