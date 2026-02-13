Де дивитися зимові Олімпійські ігри-2026
- Олімпійські ігри-2026 у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо стартували 6 лютого 2026 року.
- На українських шанувальників спорту чекають понад 125 годин прямих трансляцій і щоденні дайджести.
Зимові Олімпійські ігри-2026 у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо стартували 6 лютого та триватимуть до 22 лютого 2026 року.
Факти ICTV розповідають, де дивитися зимові Олімпійські ігри-2026.
Олімпіада-2026: де дивитися в Україні
В Україні офіційним транслятором Олімпійських ігор-2026 є телерадіокомпанія Суспільне.
Олімпійські змагання транслюватимуть платформи Суспільного:
- телеканал Суспільне Спорт;
- місцеві канали Суспільного;
- Радіо Промінь;
- сайт Суспільного, на якому будуть доступні три додаткових плеєри.
Також у прямій трансляції можна буде подивитися на телеканалі Eurosport, доступному на медіасервісі Megogo.
На платформі у підрозділі Спорт – Олімпійські ігри можна стежити за трансляціями та записами змагань за видами спорту.
Зимові Олімпійські ігри-2026 приймають два італійські міста Мілан та Кортіна-д’Ампеццо. Змагання триватимуть до 22 лютого 2026 року.
В Олімпіаді-2026 участь візьмуть близько 3 тис. спортсменів з 85 країн, які розіграють 116 комплектів нагород у 16 видах спорту.
З детальним розкладом змагань на Олімпійських іграх-2026 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.