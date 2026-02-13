Зимові Олімпійські ігри-2026 у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо стартували 6 лютого та триватимуть до 22 лютого 2026 року.

Факти ICTV розповідають, де дивитися зимові Олімпійські ігри-2026.

Олімпіада-2026: де дивитися в Україні

В Україні офіційним транслятором Олімпійських ігор-2026 є телерадіокомпанія Суспільне.

Олімпійські змагання транслюватимуть платформи Суспільного:

телеканал Суспільне Спорт;

місцеві канали Суспільного;

Радіо Промінь;

сайт Суспільного, на якому будуть доступні три додаткових плеєри.

Також у прямій трансляції можна буде подивитися на телеканалі Eurosport, доступному на медіасервісі Megogo.

На платформі у підрозділі Спорт – Олімпійські ігри можна стежити за трансляціями та записами змагань за видами спорту.

Зимові Олімпійські ігри-2026 приймають два італійські міста Мілан та Кортіна-д’Ампеццо. Змагання триватимуть до 22 лютого 2026 року.

В Олімпіаді-2026 участь візьмуть близько 3 тис. спортсменів з 85 країн, які розіграють 116 комплектів нагород у 16 видах спорту.

З детальним розкладом змагань на Олімпійських іграх-2026 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

Джерело : Суспільне

