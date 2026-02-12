Украинский скелетонист Владислав Гераскевич обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за своей дисквалификации с Олимпиады-2026.

Об этом сообщил бывший исполняющий обязанности президента Федерации легкой атлетики Украины и спортивный юрист Евгений Пронин.

Гераскевич обжаловал дисквалификацию с Олимпиады-2026

Он рассказал, что по согласованию с Гераскевичем он подал апелляцию по специальной процедуре в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS).

Юрист надеется, что в течение следующих 24 часов суд рассмотрит дело скелетониста о его дисквалификации.

— Чувствуя сплошную правовую, спортивную и историческую несправедливость, по согласованию с Владиславом и в его интересах я подал апелляцию по специальной процедуре быстрого обжалования решений во время Олимпийских игр — процедурой рассмотрения дел в Спортивном арбитражном суде (CAS), которая может состояться в течение 24 часов, — отметил Пронин.

Апелляционное заявление со всеми необходимыми приложениями было направлено в Спортивный арбитражный суд, подразделение которого в настоящее время работает в Милане во время Олимпийских игр.

— Рассчитываем на оперативное рассмотрение дела и надеемся на законное, справедливое и обоснованное решение. Владислав заслуживает шанс получить возможность принять участие в этой Олимпиаде, — сказал адвокат.

Ранее Гераскевич заявлял, что намерен подать иск в CAS, поскольку, по его мнению, не было представлено никаких аргументов относительно нарушения им правила 50 олимпийской хартии МОК.

12 февраля Международный олимпийский комитет дисквалифицировал Гераскевича за нарушение запрета на использование шлема памяти, на котором изображены более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

На дисквалификацию скелетониста отреагировал президент Владимир Зеленский, который наградил его орденом Свободы.

Первые два заезда по скелетону на Олимпиаде-2026 уже прошли. Лидером сейчас является британец Мэтт Вестон.

Решающие заезды состоятся в пятницу, 13 февраля, начало в 20:30 по киевскому времени.

