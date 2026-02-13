Мою мрію викинули: Гераскевич прокоментував суд щодо дискваліфікації на ОІ
- Владислав Гераскевич висловив задоволення результатами 2,5-годинного слухання у CAS, де він відстоював свою невинність у справі про дискваліфікацію на Олімпіаді-2026.
- Попри надію на справедливе рішення суду, український скелетоніст заявив, що не планує повертатися до змагань у Кортіні.
Український скелетоніст Владислав Гераскевич дав першу заяву після виходу із зали Спортивного арбітражного суду, в якій слухали справу про його дискваліфікацію від участі у зимових Олімпійських іграх-2026.
Гераскевич після слухання справи у CAS
Як повідомляє Суспільне Спорт, слухання у справі Гераскевича тривало 2,5 години.
Сам Гераскевич зазначив, що задоволений тим, як пройшов процес слухання справи. Але скелетоніст розповів, що після цього не збирається повертатися до Кортіни для участі у потенційних спусках Олімпіади-2026.
– Були довгі розмови. Говорили дві з половиною години. Я дуже вдячний за можливість висловитися, нас вислухали рівно. Аргументи почули. Ми чекаємо на рішення. Як ви бачите, я доволі радий. Сподіваюся, правда переможе. Я досі знаю, що невинний, – сказав він.
За словами Гераскевича, він пропустив уже два з чотирьох спусків, тому не знає, хто ухвалюватиме рішення.
– Можливо, їм треба буде перезапустити змагання, але тоді це порушення прав інших спортсменів. Не знаю, який буде позитивний висновок. Побачимо, що буде, – зазначив Гераскевич.
На думку скелетоніста, це було б гарним жестом, але з погляду спортивних змагань – не матиме сенсу.
Як стверджує Гераскевич, його олімпійську мрію викинули, потім у нього забрали акредитацію, а згодом – віддали. Він назвав це крадіжкою і додав, що не має намірів повертатися в Кортіну.