Украинской фристайлистке Екатерине Коцар сделали предложение после завершения квалификации в биг-эйре на Олимпийских играх-2026.

Об этом сообщает Суспільне Спорт в социальных сетях.

Коцар сделали предложение

25-летняя Коцар вошла в 12 лучших спортсменок по итогам трех раундов квалификации, что позволило ей выйти в финал соревнований и продолжить борьбу за медали.

После квалификации Екатерину ждал приятный сюрприз. Ее жених, который является офицером Вооруженных сил Украины, сделал спортсменке предложение.

Судя по опубликованному фото, где ее избранник надевает ей на палец кольцо, фристайлистка ответила на предложение согласием.

В квалификации Коцар заняла 11-е место среди 27 участниц, набрав 155,50 балла за две лучшие попытки из трех.

Финал соревнований по биг-эйру на Олимпиаде-2026 состоится в понедельник, 16 февраля. Соревнования должны стартовать в 20:30 по киевскому времени.

С подробным расписанием соревнований на Олимпийских играх-2026 вы можете ознакомиться в нашем материале.

