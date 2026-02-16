Українська фрістайлістка Катерина Коцар стала десятою у дебютному для себе фіналі біг-ейру на зимових Олімпійських іграх-2026.

У сумі за два найкращі стрибки вона отримала 156.00 бала.

Результат Коцар у біг-ейрі на Олімпіаді-2026

25-річна українка подолала кваліфікувалася до фіналу з 11-м результатом.

Зараз дивляться

Попри те, що медалі мали розігрувати 12 спортсменок, перед початком змагань дві швейцарки Матільда Гремо та Анук Андраска травмувалися під час тренувань та не вийшли на старт.

У першому стрибку Коцар виконала комбінацію L-D-10-Mu, отримавши за виконання 82 бала та за підсумками першої спроби йшла шостою, відстаючи від третього місця на вісім очок.

У другому стрибку українка виконала іншу комбінацію зі спини та отримала за виконання 72 бала, утримуючи у підсумку шосту сходинку.

Водночас у третій спробі їй не вдалося покращити результат. Коцар помилилася під час приземлення та втратила очки, хоч і покращила спробу на 74 бала. У сумі рахувалися дві найкращі спроби з трьох. За перший і третій стрибки Коцар фінішувала на 10-му місці – 156.00 балів.

Чемпіонкою у біг-ейрі стала канадка Меган Олден, срібло дісталося китаянці Айлін Гу, а трійку лідерів замкнула італійка Флора Табанеллі.

З детальним розкладом змагань на Олімпійських іграх-2026 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.