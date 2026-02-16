Никто не верил, что я смогу: канадская фигуристка дебютировала в 42 года на Олимпиаде
- Дианна Стеллато-Дудек дебютировала на Олимпиаде в 42 года, став самой возрастной фигуристкой на Играх с 1928 года.
- Канадка выступает в паре с Максимом Дешамом и является чемпионкой мира 2024 года.
Канадская фигуристка Дианна Стеллато-Дудек дебютировала на зимних Олимпийских играх-2026 в возрасте 42 лет. Она стала самой возрастной участницей Олимпиады в фигурном катании за почти 100 лет.
Стеллато-Дудек выступила в короткой программе парного катания в дуэте с Максимом Дешамом.
Фигуристка дебютировала в 42 года на Олимпиаде
Стеллато завершила профессиональную карьеру в 2001 году и вернулась в большой спорт через 16 лет. В 2024 году в паре с Дешамом она стала чемпионкой мира.
В то же время, короткая программа канадского дуэта завершилась не так, как ожидалось. Падение Стеллато привело к потере очков, хотя они и квалифицировались в произвольную программу с 14-й строчки, набрав 66,04 балла.
Они отстают на 8,56 очка от третьего места и на 13,93 от лидеров Минервы Фабьенн Хазе и Никиты Володина из Германии.
По словам Стеллато, несмотря на падение, она довольна тем, каким вдохновляющим примером ее стремление может быть для женщин определенного возраста, как в спорте, так и вне его.
– Я всегда очень рада представлять миллениалов и женщин в возрасте 40 лет. Знаете, нас постоянно недооценивают, нам постоянно отказывают, и когда я начинала, никто не верил, что я смогу этого достичь, – сказала она.
Последний раз фигуристка такого возраста была представлена на Олимпиаде-1928 в Сент-Морице, когда под флагом Финляндии выступила 43-летняя Людовика Якобссон в паре со своим мужем Вальтером.
Диана Стеллато-Дудек начала кататься в паре в возрасте 34 лет. Карьеру в одиночном катании она была вынуждена оставить из-за постоянных травм. Однако успела завоевать серебряную медаль на чемпионате мира среди юниоров 2000 года.
После завершения карьеры спортсменка работала косметологом.
Возобновив карьеру, она выступала в паре с американцем, участником Олимпийских игр 2014 года Натаном Бартоломеем, но тот позже бросил катание из-за проблем с коленом. Вместе они выиграли две бронзовые медали на чемпионате США.
Впоследствии фигуристка начала кататься в паре с канадцем Максимом Дешамом, которому сейчас 34 года. Из-за этого она переехала в Монреаль и сменила спортивное гражданство.
Джерело: NBC