Канадська фігуристка Діанна Стеллато-Дудек дебютувала на зимових Олімпійських іграх-2026 у віці 42 років. Вона стала найбільш віковою учасницею Олімпіади у фігурному катанні за майже 100 років.

Стеллато-Дудек виступила у короткій програмі парного катання у дуеті з Максимом Дешамом.

Фігуристка дебютувала у 42 роки на Олімпіаді

Стеллато завершила професійну кар’єру у 2001 році та повернулася до великого спорту через 16 років. У 2024 році у парі з Дешамом вона стала чемпіонкою світу.

Водночас, коротка програма канадського дуету завершилася не так, як очікувалося. Падіння Стеллато призвело до втрати очок, хоч вони й кваліфікувалися до довільної програми з 14-ї сходинки, набравши 66,04 бали.

Вони відстають на 8,56 очка від третього місця і на 13,93 від лідерів Мінерви Фаб’єнн Хазе та Нікіти Володіна з Німеччини.

За словами Стеллато, попри падіння вона задоволена тим, яким надихаючим прикладом її прагнення може бути для жінок жінок певного віку, як у спорті, так і поза ним.

– Я завжди дуже рада представляти міленіалів і жінок у віці 40 років. Знаєте, нас постійно недооцінюють, нам постійно відмовляють, і коли я починала, ніхто не вірив, що я зможу цього досягти, – сказала вона.

Востаннє фігуристка такого віку була представлена на Олімпіаді-1928 у Сент-Моріці, коли під прапором Фінляндії виступила 43-річна Людовіка Якобссон у парі зі своїм чоловіком Вальтером.

Діана Стеллато-Дудек почала кататися в парі у віці 34 років. Кар’єру в одиночному катанні вона була змушена залишити через постійні травми. Однак встигла завоювати срібну медаль на чемпіонаті світу серед юніорів 2000 року.

Після завершення кар’єри спортсменка працювала косметологом.

Відновивши кар’єру, вона виступала у парі з американцем, учасником Олімпійських ігор 2014 року Натаном Бартоломеєм, але той згодом облишив катання через проблеми з коліном. Разом вони виграли дві бронзові медалі на чемпіонаті США.

Згодом фігуристка почала кататися у парі з канадцем Максимом Дешамом, якому зараз 34 роки. Через це вона переїхала до Монреаля та змінила спортивне громадянство.

Джерело: NBC

