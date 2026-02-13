Американский фигурист Илья Малинин, который считался главным фаворитом на олимпийское золото в одиночном фигурном катании, сенсационно оказался вне пьедестала на Играх-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

Малинин, которого называют “богом четвертных прыжков”, провалил произвольную программу и финишировал лишь восьмым.

Шайдоров выиграл золото Олимпиады-2026 в фигурном катании

Илья Малинин выходил на лед последним среди участников после великолепного проката короткой программы, за которую он получил наивысшую оценку 108,16 балла.

Сейчас смотрят

Однако во время проката американец дважды упал, что привело не только к тому, что он финишировал вне пьедестала, но и к падению аж на восьмую итоговую строчку.

Малинин, который лидировал с комфортным отрывом после короткой программы, должен был лишь показать посредственное выступление, чтобы добавить индивидуальное золото к золотой медали, которую он выиграл в командных соревнованиях.

Фиаско Малинина позволило казаху Михаилу Шайдорову завоевать золотую медаль Олимпийских игр. Он также вошел в историю как первый фигурист, который чисто на Олимпиаде выполнил элемент тройной аксель + ойлер + четверной сальхов.

What a performance.

What a result. Mikhail Shaidorov (Figure Skating Men’s Singles) makes Olympic history: Kazakhstan’s first-ever gold in Figure Skating Kazakhstan’s first Winter Olympic medal since Lillehammer 1994 Wow, Mikhail. #MilanoCortina2026 #Olympics… pic.twitter.com/cSl9AnD0uc — Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 13, 2026

Шайдоров закончил выступление с лучшим результатом в своей карьере – 291,58 баллами, принеся своей стране первую золотую медаль зимних Олимпийских игр. Японец Юма Кагияма завоевал свою вторую подряд серебряную олимпийскую медаль, а еще один японец Шун Сато взял бронзу.

Кроме Малинина, произвольную программу также провалили еще один претендент на медаль француз Адам Сиао Хим Фа, опустившись с третьего на седьмое итоговое место, китаец Цзинь Боян (с 13 на 20) украинец Кирилл Марсак (с 11 на 19) и американец Максим Наумов (с 14 на 22).

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.