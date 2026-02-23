Горжусь командой: Гутцайт о результате Украины на Олимпиаде-2026
- Гутцайт заявил, что само присутствие 46 украинцев на Играх-2026 во время войны уже является результатом, заслуживающим уважения.
- Президент НОК подчеркнул, что Олимпиада стала эмоциональной и изнурительной для всей украинской команды.
- Глава НОК поблагодарил спортсменов, тренеров и государство за поддержку и возможность выступить на Играх.
Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Вадим Гутцайт заявил, что гордится украинской командой, прежде всего, тем, что во время войны в зимних Играх-2026 приняли участие 46 наших атлетов.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Гутцайт об итогах украинцев на Олимпиаде-2026
По словам президента НОК, несмотря на войну, на зимнюю Олимпиаду-2026 были лицензированы 46 украинских спортсменов, что уже “заслуживает огромного уважения”.
– Украина – это прежде всего люди. И сегодня я горжусь нашей командой. Эта Олимпиада была для нас непростой – насыщенной, изнурительной и чрезвычайно эмоциональной. Несмотря на войну и сверхтяжелые испытания, 46 украинцев и украинок представили наше государство в 11 видах спорта из 16 возможных. В такое время – это результат, заслуживающий огромного уважения, – написал Гутцайт.
Он поблагодарил президента Владимира Зеленского, Кабмин, Министерство молодежи и спорта, федерации, спортсменов, тренеров и болельщиков за невероятную поддержку.
Гутцайт добавил, что самая главная благодарность – Силам обороны Украины. Гутцайт написал, что благодаря мужеству военных “мы в очередной раз напомнили миру, кто мы есть и за что мы боремся”.
На зимних Олимпийских играх-2026 Украину представили 46 атлетов, которые выступили в 11 видах спорта. Ни одному украинскому атлету не удалось завоевать медаль. Последний раз подобное было в 2010 году, а до того в 2002-м.