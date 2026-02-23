Президент Національного олімпійського комітету (НОК) Вадим Гутцайт заявив, що пишається українською командою, перш за все, що у часи війни в зимових Іграх-2026 взяли участь 46 наших атлетів.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Гутцайт про підсумки українців на Олімпіаді-2026

За словами президента НОК, попри війну на зимову Олімпіаду-2026 ліцензувалися 46 українських спортсменів, що уже “заслуговує на величезну повагу”.

Зараз дивляться

– Україна – це передусім люди. І сьогодні я пишаюся нашою командою. Ця Олімпіада була для нас непростою – насиченою, виснажливою та надзвичайно емоційною. Попри війну та надважкі випробування, 46 українців та українок представили нашу державу в 11 видах спорту з 16 можливих. У такий час – це результат, що заслуговує на величезну повагу, – написав Гутцайт.

Він подякував президенту Володимиру Зеленському, Кабміну, Міністерству молоді та спорту, федераціям, спортсменам, тренерам та вболівальникам за неймовірну підтримку.

Гутцайт додав, що найголовніша подяка – Силам оборони України. Гутцайт написав, що завдяки мужності військових “ми вкотре нагадали світу, хто ми є і за що ми боремося”.

На зимових Олімпійських іграх-2026 Україну представили 46 атлетів, які виступили в 11 видах спорту. Жодному українському атлету не вдалося вибороти медаль. Востаннє подібне було у 2010 році, а до того у 2002-му.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.