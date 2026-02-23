Пишаюся командою: Гутцайт про результат України на Олімпіаді-2026
- Гутцайт заявив, що сама присутність 46 українців на Іграх-2026 у час війни вже є результатом, який заслуговує на повагу.
- Президент НОК наголосив, що Олімпіада стала емоційною і виснажливою для всієї української команди.
- Очільник НОК подякував спортсменам, тренерам і державі за підтримку та можливість виступити на Іграх.
Президент Національного олімпійського комітету (НОК) Вадим Гутцайт заявив, що пишається українською командою, перш за все, що у часи війни в зимових Іграх-2026 взяли участь 46 наших атлетів.
Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Гутцайт про підсумки українців на Олімпіаді-2026
За словами президента НОК, попри війну на зимову Олімпіаду-2026 ліцензувалися 46 українських спортсменів, що уже “заслуговує на величезну повагу”.
– Україна – це передусім люди. І сьогодні я пишаюся нашою командою. Ця Олімпіада була для нас непростою – насиченою, виснажливою та надзвичайно емоційною. Попри війну та надважкі випробування, 46 українців та українок представили нашу державу в 11 видах спорту з 16 можливих. У такий час – це результат, що заслуговує на величезну повагу, – написав Гутцайт.
Він подякував президенту Володимиру Зеленському, Кабміну, Міністерству молоді та спорту, федераціям, спортсменам, тренерам та вболівальникам за неймовірну підтримку.
Гутцайт додав, що найголовніша подяка – Силам оборони України. Гутцайт написав, що завдяки мужності військових “ми вкотре нагадали світу, хто ми є і за що ми боремося”.
На зимових Олімпійських іграх-2026 Україну представили 46 атлетів, які виступили в 11 видах спорту. Жодному українському атлету не вдалося вибороти медаль. Востаннє подібне було у 2010 році, а до того у 2002-му.