15 марта украинская сборная завершила выступление на зимних Паралимпийских играх-2026. Наши спортсмены везут домой 19 медалей.

Факты ICTV рассказывают об итогах зимних Игр-2026.

Медали на Паралимпиаде-2026

Украинская сборная завоевала больше всего медалей в парабиатлоне — 16 из 19.

Так, чемпионами в этой дисциплине стали Тарас Радь, Александр Казик и Александра Кононова. Свои медали они завоевали в спринтерских гонках еще в первый соревновательный день.

Серебряные награды сборной Украины принесли Григорий Вовчинский, Ирина Буй, Ярослав Решетинский и Максим Мурашковский. А Тарас Радь и Александр Казик также получили серебро.

Бронзу для Украины завоевали Людмила Ляшенко, Дмитрий Суярко и две медали у Анатолия Ковалевского. Александра Кононова к своему золоту добавила две бронзовые медали.

А Тарас Радь стал единственным украинцем в парабиатлоне, кто собрал полный комплект наград.

В лыжной эстафете команда Украины выиграла серебро.

Кто получил по несколько медалей на Паралимпиаде

Александра Кононова: 1 золото, 1 серебро, 3 бронзы

Тарас Радь: 1 золото, 2 серебра, 1 бронза

Александр Казик: 1 золото, 2 серебра

Людмила Ляшенко: 1 серебро, 1 бронза

Анатолий Ковалевский: 2 бронзы

Первое место по количеству наград заняла сборная Китая (44 медали, из них 15 золотых). На втором месте США — 24 медали, из них 13 золотых. Третье место у российских спортсменов — 12 медалей, из которых восемь золотых. Четвертая Италия — 16 медалей, из которых семь золотых.

Напомним, что Украина будет бойкотировать церемонию закрытия Паралимпиады-2026 из-за присутствия делегаций России и Беларуси, которым разрешили выступать на соревнованиях под собственными флагами. Церемония состоится сегодня, 15 марта, в 21:30 по киевскому времени.

Ранее сборная Украины и еще 16 стран отказались участвовать в церемонии открытия Паралимпиады-2026 в знак протеста против допуска спортсменов из России и Беларуси.

