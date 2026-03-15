19 нагород, з них три золотих: підсумки Паралімпіади-2026 для України
15 березня українська збірна завершила виступ на зимових Паралімпійських іграх-2026. Наші спортсмени везуть додому 19 медалей.
Медалі на Паралімпіаді-2026
Українська збірна зібрала найбільше медалей у парабіатлоні — 16 із 19.
Так, чемпіонами у цій дисципліні стали Тарас Радь, Олександр Казік і Олександра Кононова. Свої медалі вони вибороли у спринтерських гонках ще у перший змагальний день.
Срібні нагороди збірній України принесли Григорій Вовчинський, Ірина Буй, Ярослав Решетинський і Максим Мурашковський. А Тарас Радь і Олександр Казік також отримали срібло.
Бронзу для України здобули Людмила Ляшенко, Дмитро Суярко та дві медалі у Анатолія Ковалевського. Олександра Кононова до свого золота додала дві бронзові медалі.
А Тарас Радь став єдиним українцем у парабіатлоні, хто зібрав повний комплект нагород.
У лижній естафеті команда України виграла срібло.
Хто отримав по кілька медалей на Паралімпіаді
- Олександра Кононова: 1 золото, 1 срібло, 3 бронзи
- Тарас Радь: 1 золото, 2 срібла, 1 бронза
- Олександр Казік: 1 золото, 2 срібла
- Людмила Ляшенко: 1 срібло, 1 бронза
- Анатолій Ковалевський: 2 бронзи
Перше місце за кількістю нагород дістала збірна Китаю (44 медалі, з них 15 золотих). На другому місці США — 24 медалі, з них 13 золотих. Третє місце у російських спортсменів – 12 медалей, з яких вісім золотих. Четверта Італія – 16 медалей, з яких сім золотих.
Нагадаємо, що Україна бойкотуватиме церемонію закриття Паралімпіади-2026 через присутність делегацій Росії та Білорусі, яким дозволили виступати на змаганнях під власними прапорами. Церемонія відбудеться сьогодні, 15 березня, о 21:30 за київським часом.
Раніше збірна України та ще 16 країн відмовилися брати участь у церемонії відкриття Паралімпіади-2026 на знак протесту проти допуску спортсменів із Росії та Білорусі.