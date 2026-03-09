Олимпийские чемпионы в одиночном фигурном катании Алиса Лю и Михаил Шайдоров не поедут на чемпионат мира, который состоится с 23 по 29 марта в Праге (Чехия).

Об этом сообщают агентство Associated Press и казахстанское издание Sportbugin.kz.

Алиса Лю и Шайдоров не поедут на ЧМ-2026

Алиса Лю отказалась от участия в чемпионате мира, который состоится в конце этого месяца.

Лю должна была выступить вместе со своими коллегами по команде Эмбер Гленн и Изабо Левито на чемпионате мира, который начнется 24 марта на арене O2 в Праге. Теперь ее место в американской команде займет Сара Эверхардт.

20-летняя Лю, которая ушла из спорта после Олимпийских игр 2022 года в Пекине, но через два года триумфально вернулась, стала первой американкой после Кимми Мейснер в 2006 году, которая выиграла титул чемпионки мира в прошлом году в Бостоне.

А затем в феврале на Олимпиаде-2026 в Италии выиграла свою первую олимпийскую медаль в личных соревнованиях, став первой с 2002 года американкой, которая стала олимпийской чемпионкой в одиночке после Сары Хьюз.

Также ЧМ-2026 пропустит Михаил Шайдоров, который выиграл золото на Олимпиаде в мужских соревнованиях. Отмечается, что у него был насыщенный календарь и в течение олимпийского сезона он тренировался без отдыха.

Поэтому, посоветовавшись с тренерским штабом, они решили дать спортсмену отдохнуть.

– Михаил успешно выступает уже год. Это огромная нагрузка, как физическая, так и психологическая. Мы решили дать ему полноценный отдых. Он также должен пройти все необходимые нюансы по здоровью и медицинской реабилитации, – сказала Асем Касанова, главный тренер сборной Казахстана по фигурному катанию.

Как пишет AP, олимпийские спортсмены часто пропускают следующие чемпионаты мира.

Это связано с тем, что сезон достаточно длительный и начинается в начале осени. Поэтому многие решают начать межсезонье раньше после стресса, связанного с выступлением на зимних Олимпийских играх.

Среди тех, кто также отказался от участия в чемпионате мира – олимпийские чемпионы в парном фигурном катании Рику Миура и Рюичи Кихара. Также не выступит итальянский дуэт Сара Конти и Никколо Мачи, который помог Италии завоевать бронзу в командном зачете.

