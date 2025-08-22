Жеребьевка US Open-2025: с кем сыграют украинские теннисистки

Четыре украинские теннисистки узнали соперниц в первом круге одиночного разряда турнира серии Grand Slam – US Open-2025.

За трофей будут бороться Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

US Open-2025: с кем сыграют украинки

Три украинские теннисистки во время жеребьевки были сеяными – Свитолина получила 12-й номер посева, Костюк – 27-й, а Ястремская – 30-й.

Элина Свитолина стартует на турнире против венгерки Анны Бондар. Это будет их третий очный матч, в двух предыдущих победила украинка.

Соперницей Костюк станет британка Кэти Бултер. В последнем матче теннисисток, который состоялся в марте 2024 года, Марта потерпела поражение.

Ястремская встретится с “нейтральной” Анастасией Павлюченковой. Последний раз они играли между собой на турнире в Осаке в 2019 году – тогда Даяна уступила.

Также “нейтральная” Анна Блинкова по воле жребия выпала в первом круге украинке Юлии Стародубцевой. Это будет их первая очная встреча на корте.

Матчи первого круга на Открытом чемпионате США по теннису будут разделены на три дня — 24, 25 и 26 августа.

Отметим, что квалификацию на US Open-2025 не смогли преодолеть три украинки Дарья Снигур, Анастасия Соболева и Александра Олейникова, которые выбыли в первом круге. Также неудачей завершилась квалификация для украинца Виталия Сачко.

Напомним, в прошлом году украинка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко выиграли парный турнир US Open.

