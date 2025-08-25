Укр Рус
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
4 мин.

Россиянин Медведев сорвался после поражения на US Open и долго ломал ракетку

істерика даніїла медведєва
Фото: Getty Images

“Нейтральный” теннисист с паспортом РФ Даниил Медведев вылетел из теннисного турнира серии Grand Slam – US Open-2025 уже в первом круге и устроил истерику на корте.

Медведев уступил французскому теннисисту Бенжамену Бонзи в пяти сетах со счетом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6.

Медведев разбил ракетку на US Open-2025

Матч Медведева и Бонзи был задержан в третьем сете почти на семь минут после того, как фотограф преждевременно вышел на корт во время матч-пойнта.

Россиянин разозлился решением судьи на вышке предоставить Бонзи первую подачу после инцидента, который произошел, когда француз подавал на матч при счете 6:3, 7:5, 5:4.

Разгневанный Медведев жаловался судье на решение и подстрекал зрителей к крикам, свистам и бурным аплодисментам в адрес рефери.

Давление со стороны зрителей привело к тому, что Бонзи не смог подать на матч и в итоге россиянин выиграл гейм, а затем взял сет на тай-брейке.

Несмотря на две проигранные партии, француз не сломался и сумел вырвать решающий сет. После поражения Медведев сел и более 10 секунд бил своей ракеткой по скамейке и корту. Затем сделал перерыв и продолжал бить ракеткой.

Во втором круге US Open-2025 Бонзи встретится с американским теннисистом Маркосом Гироном.

Что касается фотографа, который преждевременно вышел на корт, то его вывела охрана US Open, а его аккредитация была аннулирована.

Источник: Sky Sports

Связанные темы:

US OpenТеннис
