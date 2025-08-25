Россиянин Медведев сорвался после поражения на US Open и долго ломал ракетку

“Нейтральный” теннисист с паспортом РФ Даниил Медведев вылетел из теннисного турнира серии Grand Slam – US Open-2025 уже в первом круге и устроил истерику на корте.

Медведев уступил французскому теннисисту Бенжамену Бонзи в пяти сетах со счетом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6.

Медведев разбил ракетку на US Open-2025

Матч Медведева и Бонзи был задержан в третьем сете почти на семь минут после того, как фотограф преждевременно вышел на корт во время матч-пойнта.

Россиянин разозлился решением судьи на вышке предоставить Бонзи первую подачу после инцидента, который произошел, когда француз подавал на матч при счете 6:3, 7:5, 5:4.

Разгневанный Медведев жаловался судье на решение и подстрекал зрителей к крикам, свистам и бурным аплодисментам в адрес рефери.

Давление со стороны зрителей привело к тому, что Бонзи не смог подать на матч и в итоге россиянин выиграл гейм, а затем взял сет на тай-брейке.

Несмотря на две проигранные партии, француз не сломался и сумел вырвать решающий сет. После поражения Медведев сел и более 10 секунд бил своей ракеткой по скамейке и корту. Затем сделал перерыв и продолжал бить ракеткой.

Daniil Medvedev looking totally distraught after his loss to Bonzi at the U.S. open. He’s smashing his racquet and just sitting on the court. Brutal loss to swallow. pic.twitter.com/CYvceKNR2M — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025

Во втором круге US Open-2025 Бонзи встретится с американским теннисистом Маркосом Гироном.

Что касается фотографа, который преждевременно вышел на корт, то его вывела охрана US Open, а его аккредитация была аннулирована.

Источник : Sky Sports

