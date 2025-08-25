Росіянин Медведєв зірвався після поразки на US Open і довго трощив ракетку

“Нейтральний” тенісист із паспортом РФ Даніїл Медведєв вилетів з тенісного турніру серії Grand Slam – US Open-2025 вже у першому колі та влаштував істерику на корті.

Медведєв поступився французькому тенісисту Бенжамену Бонзі у п’ятьох сетах із рахунком 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6.

Медведєв розтрощив ракетку на US Open-2025

Матч Медведєва та Бонзі був затриманий у третьому сеті майже на сім хвилин після того, як фотограф передчасно вийшов на корт під час матчпойнту.

Зараз дивляться

Росіянин розлютився рішенням судді на вишці надати Бонзі першу подачу після інциденту, який стався, коли француз подавав на матч за рахунку 6:3, 7:5, 5:4.

Розлючений Медведєв скаржився судді на рішення та підбурював глядачів до вигуків, свистів і бурхливих оплесків на адресу рефері.

Тиск з боку глядачів призвів до того, що Бонзі не зміг подати на матч і у підсумку росіянин виграв гейм, а потім взяв сет на тайбрейку.

Попри дві програні партії француз не зламався та зумів вирвати вирішальний сет. Після поразки Медведєв сів та трощив свою ракетку об лавку та корт понад 10 секунд. Потім зробив перерву та продовжував бити ракеткою.

Daniil Medvedev looking totally distraught after his loss to Bonzi at the U.S. open. He’s smashing his racquet and just sitting on the court. Brutal loss to swallow. pic.twitter.com/CYvceKNR2M — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025

У другому колі US Open-2025 Бонзі зустрінеться з американським тенісистом Маркосом Гіроном.

Щодо фотографа, який передчасно вийшов на корт, то його вивела охорона US Open, а його акредитацію було анульовано.

Джерело : Sky Sports

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.