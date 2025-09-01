Вторая ракетка Украины Марта Костюк в паре с румынкой Еленой Габриэлой Русе вышла в 1/8 финала парного разряда на турнире US Open-2025.

После этого она стала первой украинкой в истории, которой удалось выйти в эту стадию в одиночном и парном разрядах на турнире серии Grand Slam.

Костюк вышла в 1/8 финала в паре на US Open

Во втором круге соревнований Костюк и Русе обыграли на турнире Беатрис Хаддад Маю из Бразилии и немку Лауру Зигмунд, которые получили 14-й номер посева.

Теннисистки провели на корте 1 час и 24 минуты и обыграли соперниц в двух сетах – 6:3, 6:2.

Следующими соперницами украинки и румынки станет дуэт четвертых сеяных – “нейтральной” Вероники Кудерметовой, имеющей паспорт РФ, и бельгийки Элизе Мертенс.

Соперницей Костюк в одиночном разряде станет чешка Каролина Мухова, которая занимает 13-е место в рейтинге WTA.

Оба матча должны состояться в понедельник, 1 сентября. На данный момент, время начала матча против Муховой – 20:00 по киевскому времени. Игра парного разряда запланирована на 22:30 по киевскому времени.

Напомним, в третьем круге одиночного разряда Костюк в трех сетах победила француженку Диан Парри и впервые в карьере вышла в 1/8 финала.

