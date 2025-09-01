Друга ракетка України Марта Костюк у парі з румункою Єленою Габріелою Русе вийшла до 1/8 фіналу парного розряду на турнірі US Open-2025.

Після цього вона стала першою українкою в історії, якій вдалося вийти до цієї стадії в одиночному та парному розрядах на турнірі серії Grand Slam.

Костюк вийшла до 1/8 фіналу у парі на US Open

У другому колі змагань Костюк та Русе обіграли на турнірі Беатріс Хаддад Маю із Бразилії та німкеню Лауру Зігмунд, які отримали 14-й номер посіву.

Тенісистки провели на корті 1 годину та 24 хвилини та обіграли опоненток у двох сетах – 6:3, 6:2.

Наступними суперниця українки та румунки стане дует четвертих сіяних – “нейтральної” Вероніки Кудерметової, яка має паспорт РФ, та бельгійки Елізе Мертенс.

Суперницею Костюк в одиночному розряді стане чешка Кароліна Мухова, яка посідає 13-ту сходинку рейтингу WTA.

Обидва матчі мають відбутися у понеділок, 1 вересня. Станом на зараз, час початку матчу проти Мухової – 20:00 за київським часом. Гра парного розряду запланована на 22:30 за київським часом.

Нагадаємо, у третьому колі одиночного розряду Костюк у трьох сетах перемогла француженку Діан Паррі та вперше у кар’єрі вийшла до 1/8 фіналу.

