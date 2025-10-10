Колишній тенісист, а нині боєць ЦСО СБУ Альфа Сергій Стаховський відреагував на рішення легенди італійського футболу Андреа Пірло підписати контракт із букмекерською конторою із РФ.

На своїй сторінці в Instagram Стаховський сказав, що раніше поважав футболіста.

Пірло спокусився на гроші з РФ: реакція Стаховського

Цього тижня стало відомо, що 46-річний італієць підписав контакт з однією з букмекерських компаній із Росії.

Фінансові угоди сторін не розголошують, але пишуть, що Пірло братиме участь у публічних заходах букмекерської компанії у Москві та інших російських містах.

Стаховський звернувся до Пірло в Instagram, тегнувши сторінку футболіста. Сергій поставив йому риторичне запитання:

– Брати криваві гроші – це ніколи не є легким вибором, чи не так, містере Андреа Пірло? Чи все зводиться лише до суми? Коли цифра стає “правильною” – одразу перестаєш бачити всі мінуси… усі страждання, які ця країна завдала Україні. Ганьба, — написав Стаховський.

Він також зазначив, що раніше поважав Андреа Пірло, більше – ні.

Андреа Пірло є дворазовим переможцем Ліги чемпіонів у складі Мілана та чемпіоном світу зі збірною Італії.

Як тренер він очолював Ювентус та Сампдорію, турецький Карагюмрюк. У липні 2025 року Пірло підписав контракт з клубом чемпіонату ОАЕ – ФК Юнайтед.

