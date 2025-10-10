Я вас поважав: Стаховський розніс ексгравця Мілана, який працює на росіян
Колишній тенісист, а нині боєць ЦСО СБУ Альфа Сергій Стаховський відреагував на рішення легенди італійського футболу Андреа Пірло підписати контракт із букмекерською конторою із РФ.
На своїй сторінці в Instagram Стаховський сказав, що раніше поважав футболіста.
Пірло спокусився на гроші з РФ: реакція Стаховського
Цього тижня стало відомо, що 46-річний італієць підписав контакт з однією з букмекерських компаній із Росії.
Фінансові угоди сторін не розголошують, але пишуть, що Пірло братиме участь у публічних заходах букмекерської компанії у Москві та інших російських містах.
Стаховський звернувся до Пірло в Instagram, тегнувши сторінку футболіста. Сергій поставив йому риторичне запитання:
– Брати криваві гроші – це ніколи не є легким вибором, чи не так, містере Андреа Пірло? Чи все зводиться лише до суми? Коли цифра стає “правильною” – одразу перестаєш бачити всі мінуси… усі страждання, які ця країна завдала Україні. Ганьба, — написав Стаховський.
Він також зазначив, що раніше поважав Андреа Пірло, більше – ні.
Андреа Пірло є дворазовим переможцем Ліги чемпіонів у складі Мілана та чемпіоном світу зі збірною Італії.
Як тренер він очолював Ювентус та Сампдорію, турецький Карагюмрюк. У липні 2025 року Пірло підписав контракт з клубом чемпіонату ОАЕ – ФК Юнайтед.