Украинская теннисистка Юлия Стародубцева одержала победу на старте турнира WTA 500 в китайском Нинбо.

В двух сетах она одолела представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счетом 6:4, 6:2.

Обе теннисистки преодолели квалификацию на пути к основной сетке турнира. К турниру Стародубцева подходила, находясь на 131 строчке рейтинга WTA, тогда как Путинцева была 69-й.

Сейчас смотрят

Соперницы впервые сыграли очный матч, который длился 1 час и 39 минут.

В первом сете ключевым стал девятый гейм на подаче Путинцевой, который удалось взять Стародубцевой. После чего она с третьего раза закрыла сет на своей подаче.

Во втором сете Юлия сделала брейк при счете 1:1 и повела в счете. В седьмом гейме украинка увеличила преимущество благодаря еще одному брейку и на своей подаче реализовала матч-пойнт.

Fierce and fearless Yulia Starodubtsewa overcomes Putintseva 6-4, 6-2 to reach the Round of 16.#NingboOpen pic.twitter.com/XFQwHSsf8X — wta (@WTA) October 13, 2025

Благодаря победе над Путинцевой Стародубцева прервала серию из шести подряд поражений в основной сетке турниров WTA. Последний раз она выигрывала матч еще в августе в Монреале.

Следующей соперницей Стародубцевой станет швейцарка Белинда Бенчич, которая в первом круге одолела польку Магду Линетт. Бенчич идет на 14-й строчке в рейтинге WTA. Кроме Юлии в Ниндо также сыграет украинка Даяна Ястремская.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.