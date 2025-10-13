Українська тенісистка Юлія Стародубцева здобула перемогу на старті турніру WTA 500 у китайському Нінбо.

У двох сетах вона здолала представницю Казахстану Юлію Путінцеву з рахунком 6:4, 6:2.

Стародубцева обіграла Путінцеву

Обидві тенісистки подолали кваліфікацію на шляху до основної сітки турніру. До турніру Стародубцева підходила, будучи на 131 сходинці рейтингу WTA, тоді як Путінцева була 69-ю.

Суперниці вперше зіграли очний матч, який тривав 1 годину та 39 хвилин.

У першому сеті ключовим став дев’ятий гейм на подачі Путінцевої, який вдалося взяти Стародубцевій. Після чого вона з третього разу закрила сет на своїй подачі.

У другому сеті Юлія зробила брейк за рахунку 1:1 та повела у рахунку. У сьомому геймі українка збільшила перевагу завдяки ще одному брейку та на своїй подачі реалізувала матчпойнт.

Fierce and fearless Yulia Starodubtsewa overcomes Putintseva 6-4, 6-2 to reach the Round of 16.#NingboOpen pic.twitter.com/XFQwHSsf8X — wta (@WTA) October 13, 2025

Завдяки перемозі над Путінцевою Стародубцева перервала серію з шести поспіль поразок в основній сітці турнірів WTA. Востаннє вона вигравала матч ще у серпні у Монреалі.

Наступною суперницею Стародубцевої стане швейцарка Белінда Бенчич, яка у першому колі здолала польку Магду Лінетт. Бенчич йде на 14-й сходинці у рейтингу WTA. Окрім Юлії у Ніндо також зіграє українка Даяна Ястремська.

