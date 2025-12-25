Australian Open-2026: хто з українців зіграє в основі та кваліфікації
- Прямі путівки до основної сітки Australian Open-2026 отримали Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Олександра Олійникова.
- Для Світоліної це буде 13-та участь у турнірі, тоді як Олійникова вперше зіграє в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії.
- Ще четверо українців стартують у кваліфікації, яка розпочнеться 12 січня 2026 року.
Менше ніж за місяць стартує перший тенісний турнір серії Grand Slam у 2026 році – Australian Open. У ньому візьмуть участь четверо українських тенісистів, зокрема половина стартуватимуть з основної сітки.
Про це повідомляється на офіційному сайті змагань.
Australian Open-2025: хто з українок виступить
Чотири українські тенісистки розпочнуть боротьбу за трофей австралійського трофею з основної сіткию
Прямі путівки отримали Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Олександра Олійникова.
Для Світоліної це вже буде 13-й AO за кар’єру. Найкращі виступи були зафіксовані у 2018, 2019 та 2025 роках, коли вона доходила до чвертьфіналу.
Для Костюк це буде сьомий виступ на кортах Мельбурна. Її найкращий результат на турнірі – чвертьфінал сезону-2024.
Також всьоме на AO виступить Ястремська – її найкращий результат – півфінал у 2024 році.
Олійникова вперше в кар’єрі зіграє в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
Через кваліфікацію на турнір спробують пробитися ще четверо українських тенісистів:
- Жіноча сітка: Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна, Дар’я Снігур;
- Чоловіка сітка: Віталій Сачко.
Кваліфікаційні матчі розпочнуться 12 січня. Матчі основної частини змагань відбудуться у Мельбурні з 18 січня по 1 лютого.