Украинская теннисистка Юлия Стародубцева с победы начала выступления в 2026 году. В полуфинале квалификации турнира WTA в Окленде она одолела француженку Джессику Понше.

Таким образом Стародубцевой удалось прервать серию поражений на уровне WTA, которая длилась три матча.

Стародубцева стартовала с победы в Окленде

Теннисистки провели на корте 1 час и 31 минуту, за которые Стародубцева не допустила ни одной двойной ошибки и отыграла пять из семи брейк-поинтов.

В первом сете Юлия повела с двумя брейками 5:2. В восьмом гейме Понше удалось сократить отставание, но затем Стародубцева закрыла сет на подаче соперницы.

Зато во втором сете украинка, проигрывая со счетом 0:2, взяла следующие пять геймов подряд и в итоге одержала победу 6:3.

В финале квалификации Стародубцева сыграет против победительницы матча между бразильянкой Лаурой Пигосси и австрийкой Лилли Таггер.

В основной сетке турнира в Новой Зеландии заявлена первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Стародубцева стала первой украинской теннисисткой, которая выиграла матч уровня WTA в 2026 году. Первой соревнования в новом году начала Ангелина Калинина, но уступила в квалификации турнира в Брисбене.