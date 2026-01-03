Стародубцева первой из украинок выиграла матч WTA в 2026 году: детали
- Стародубцева победила Джессику Понше за 1 час 31 минуту в полуфинале квалификации турнира WTA в Окленде.
- Украинка отыграла 5 из 7 брейк-поинтов и выиграла второй сет, взяв пять геймов подряд.
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева с победы начала выступления в 2026 году. В полуфинале квалификации турнира WTA в Окленде она одолела француженку Джессику Понше.
Таким образом Стародубцевой удалось прервать серию поражений на уровне WTA, которая длилась три матча.
Стародубцева стартовала с победы в Окленде
Теннисистки провели на корте 1 час и 31 минуту, за которые Стародубцева не допустила ни одной двойной ошибки и отыграла пять из семи брейк-поинтов.
В первом сете Юлия повела с двумя брейками 5:2. В восьмом гейме Понше удалось сократить отставание, но затем Стародубцева закрыла сет на подаче соперницы.
Зато во втором сете украинка, проигрывая со счетом 0:2, взяла следующие пять геймов подряд и в итоге одержала победу 6:3.
В финале квалификации Стародубцева сыграет против победительницы матча между бразильянкой Лаурой Пигосси и австрийкой Лилли Таггер.
В основной сетке турнира в Новой Зеландии заявлена первая ракетка Украины Элина Свитолина.
Стародубцева стала первой украинской теннисисткой, которая выиграла матч уровня WTA в 2026 году. Первой соревнования в новом году начала Ангелина Калинина, но уступила в квалификации турнира в Брисбене.