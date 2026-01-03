Українська тенісистка Юлія Стародубцева з перемоги розпочала виступи у 2026 році. У півфіналі кваліфікації турніру WTA в Окленді вона здолала француженку Джессіку Понше.

Таким чином Стародубцевій вдалося перервати серію поразок на рівні WTA, яка тривала три матчі.

Стародубцева стартувала з перемоги в Окленді

Тенісистки провели на корті 1 годину та 31 хвилину, за які Стародубцева не припустилася жодної подвійної помилки та відіграла п’ять із семи брейкпойнтів.

У першому сеті Юлія повела з двома брейками 5:2. У восьмому геймі Понше вдалося скоротити відставання, але потім Стародубцева закрила сет на подачі суперниці.

Натомість у другому сеті українка, програючи з рахунком 0:2, взяла наступні п’ять геймів поспіль та в підсумку здобула перемогу 6:3.

У фіналі кваліфікації Стародубцева зіграє проти переможниці матчу між бразилійкою Лаурою Пігоссі та австрійкою Ліллі Таггер.

В основній сітці турніру у Новій Зеландії заявлена перша ракетка України Еліна Світоліна.

Стародубцева стала першою українською тенісисткою, яка виграла матч рівня WTA у 2026 році. Першою змагання у новому році розпочала Ангеліна Калініна, але поступилася у кваліфікації турніру у Брисбені.