Первая ракетка Украины Элина Свитолина с победы стартовала в одиночном разряде на турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В первом круге в двух сетах она одолела экс-россиянку, а ныне представительницу Франции Варвару Грачеву со счетом 6:3, 6:1.

Свитолина – Грачева: как прошел матч

Теннисистки провели на корте 1 час и 17 минут, за которые Элина дважды подала навылет и допустила две двойные ошибки.

На старте первого сета соперницы обменялись брейками. В восьмом гейме Элина сделала еще один брейк, после чего со второй попытки реализовала сетпойнт.

Вторая партия началась по схожему сценарию – обмена брейками, но при счете 1:1 Свитолина взяла пять геймов подряд и закрыла матч.

Во втором круге Свитолина сыграет против британки Кэти Бултер, которая в стартовом круге обыграла другую украинку Юлию Стародубцеву в двух сетах (3:6, 3:6).

Накануне Свитолина проиграла в парном турнир е в Окленде, где она выступала в дуэте с Винус Уильямс.