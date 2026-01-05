Первая ракетка Украины Элина Свитолина стартовала с поражения в парном разряде на турнире WTA 250 в Окленде. Украинка играла в паре с 45-летней Винус Уильямс.

Украинско-американский дуэт уступил в двух сетах филиппинке Александре Эяли и американке Иве Йович со счетом 6:7 (7:9), 1:6.

Свитолина в паре с Уильямс проиграли на турнире в Окленде

Теннисистки провели на корте 1 час и 30 минут, за которые Элина и Винус сделали две подачи навылет и допустили четыре двойные ошибки.

Сейчас смотрят

В первой партии Свитолина и Уильямс имели сет-болы при счете 5:4 и 6:5, но соперницы смогли отыграться. Впоследствии на тай-брейке украинка с американкой не реализовали еще два сет-поинта. Тогда Эяла и Йович взяли три решающих очка подряд.

Второй сет прошел по другому сценарию: Элина и Винус проиграли все свои подачи, зато взяли одно очко, сделав брейк.

Для Элины этот матч стал первым в парном разряде за последние 4,5 года, когда она соревновалась на Олимпийских играх в Токио.

Свитолина и Уильямс вернутся к выступлениям в Окленде уже в одиночном разряде. Украинка в статусе лидера посева встретится с представительницей Франции Варварой Грачевой.

За карьеру Свитолина дважды выигрывала парные титулы WTA. Уильямс является 15-кратной чемпионкой Grand Slam и обладательницей трех олимпийских титулов в парном теннисе.