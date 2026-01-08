Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал теннисного турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.

В двух сетах украинка обыграла британку Кэти Бултер со счетом 7:5, 6:4.

Свитолина вышла в 1/4 финала в Окленде

Теннисистки провели на корте 2 часа и 3 минуты, за которые Элина сделала четыре подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и отыграла четыре из восьми брейк-поинтов.

Свитолина начала первую партию с проигранной подачи, но в четвертом гейме сравняла и впоследствии повела в счете 5:3.

После этого Бултер удалось выровнять до 5:5, но украинка снова вышла вперед, а затем реализовала сет-пойнт на подаче соперницы.

Вторая партия тоже прошла в интенсивной борьбе на корте. Соперницы в течение сета дважды обменялись брейками, а при счете 5:4 Элина с третьего раза реализовала матч-пойнт на подаче британки.

За выход в полуфинал Свитолина сыграет с победительницей пары между британкой Сонай Картал и немкой Эллой Зайдель.

Напомним, в первом круге Свитолина обыграла экс-россиянку, а ныне представительницу Франции Варвару Грачеву со счетом 6:3, 6:1.