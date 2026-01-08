Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу тенісного турніру WTA 250 в новозеландському Окленді.

У двох сетах українка обіграла британку Кеті Бултер із рахунком 7:5, 6:4.

Тенісистки провели на корті 2 години та 3 хвилини, за які Еліна зробила чотири подачі навиліт, припустилася чотирьох подвійних помилок та відіграла чотири з восьми брейкпойнтів.

Світоліна розпочала першу партію з програної подачі, але у четвертому геймі зрівняла та згодом повела у рахунку 5:3.

Після цього Бултер вдалося вирівняти до 5:5, але українка знову вийшла вперед, а потім реалізувала сетпойнт на подачі суперниці.

Друга партія теж минула за інтенсивної боротьби на корті. Суперниці упродовж сету по два рази обмінялися брейками, а за рахунку 5:4 Еліна з третього разу реалізувала матчпойнт на подачі британки.

За вихід до півфіналу Світоліна зіграє з переможницею пари між британкою Сонай Картал та німкенею Еллою Зайдель.

Нагадаємо, у першому колі Світоліна обіграла ексросіянку, а нині представницю Франції Варвару Грачову з рахунком 6:3, 6:1.