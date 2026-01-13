Украинская теннисистка Даяна Ястремская разгромно уступила на старте турнира WTA 500 в Аделаиде.

В двух сетах она проиграла представительнице Чехии Катерине Синяковой со счетом 0:6, 1:6.

В первом круге соревнований Ястремская сначала должна была встретиться с румынкой Сораной Кырстя, но та снялась с турнира из-за травмы лодыжки. Ее заменила лаки-лузер Катерина Синякова.

В целом теннисистки провели на корте 54 минуты, за которые Даяна сделала одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и не использовала ни одного из восьми брейк-поинтов.

В первом сете украинка без шансов проиграла Синяковой, отдав все три гейма на своей подаче.

Вторую партию чешка также начала с брейка, но Даяне удалось сократить отставание в третьем гейме. Но после этого ее соперница выиграла три гейма подряд и закрыла матч.

Даяна Ястремская была единственной представительницей Украины на турнире в Аделаиде, ведь Марта Костюк ранее вынужденно снялась с соревнований из-за выхода в финал турнира WTA 500 в Брисбене.