Українська тенісистка Даяна Ястремська розгромно поступился на старті турніру WTA 500 в Аделаїді.

У двох сетах вона програла представниці Чехії Катеріні Сіняковій з рахунком 0:6, 1:6.

Ястремська програла Сіняковій в Аделаїді

У першому колі змагань Ястремська спершу мала зустрітися з румунко. Сораною Кирстя, але та знялася з турніру через травму щиколотки. Її замінила лакілузерка Катеріна Синякова.

Загалом тенісистки провели на корті 54 хвилини, за які Даяна зробила одну подачу навиліт, припустилася трьох подвійних помилок та не використала жодного із восьми брейкпойнтів.

У першому сеті українка без шансів програла Сіняковій, віддавши всі три гейми на своїй подачі.

Другу партію чешка також почала з брейку, але Даяні вдалося скоротити відставання у третьому геймі. Але після цього її суперниця виграла три гейми поспіль та закрила матч.

Даяна Ястремська була єдиною представницею України на турнірі в Аделаїді, адже Марта Костюк раніше вимушено знялася зі змагань через вихід до фіналу турніру WTA 500 у Брисбені.