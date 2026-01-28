Сербский теннисист Новак Джокович в 13-й раз в карьере вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Это произошло после того, как итальянец Лоренцо Музетти снялся с турнира в третьем сете из-за травмы, выиграв первые два сета.

Джокович вышел в полуфинал AO-2026

Посеянный под пятым номером на Australian Open-2026 Музетти, вел в счете после двух сетов 6:4, 6:3. Однако в третьей партии при счете 1:2 в пользу Новака взял медицинский тайм-аут из-за травмы правой ноги.

Сейчас смотрят

Музетти сыграл еще один гейм, после чего принял решение сняться с матча 1/4 финала турнира серии Grand Slam.

– Я не знаю, что сказать, кроме того, что мне очень жаль его. Он был намного лучшим игроком – я уже собирался ехать домой сегодня вечером, – сказал 38-летний Джокович после матча на корте в интервью на корте.

Он добавил, что такие ситуации случаются в спорте, в частности с ним это было несколько раз. Однако Новак добавил, что Музетти “без сомнения, сегодня должен был быть победителем”.

Соперником Джоковича в полуфинале станет победитель матча между американцем Беном Шелтоном и итальянцем Янником Синнером.

Источник : ESPN

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.