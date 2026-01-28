Джокович не выиграл ни одного сета, но вышел в полуфинал AO-2026: как так случилось
- Лоренцо Музетти вел 2:0 по сетам, но снялся из-за травмы правой ноги. Джокович в 13-й раз в карьере сыграет в полуфинале Australian Open.
- Серб признался, что соперник был лучше и заслужил победу.
Сербский теннисист Новак Джокович в 13-й раз в карьере вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Это произошло после того, как итальянец Лоренцо Музетти снялся с турнира в третьем сете из-за травмы, выиграв первые два сета.
Джокович вышел в полуфинал AO-2026
Посеянный под пятым номером на Australian Open-2026 Музетти, вел в счете после двух сетов 6:4, 6:3. Однако в третьей партии при счете 1:2 в пользу Новака взял медицинский тайм-аут из-за травмы правой ноги.
Музетти сыграл еще один гейм, после чего принял решение сняться с матча 1/4 финала турнира серии Grand Slam.
– Я не знаю, что сказать, кроме того, что мне очень жаль его. Он был намного лучшим игроком – я уже собирался ехать домой сегодня вечером, – сказал 38-летний Джокович после матча на корте в интервью на корте.
Он добавил, что такие ситуации случаются в спорте, в частности с ним это было несколько раз. Однако Новак добавил, что Музетти “без сомнения, сегодня должен был быть победителем”.
Соперником Джоковича в полуфинале станет победитель матча между американцем Беном Шелтоном и итальянцем Янником Синнером.