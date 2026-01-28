Со Свитолиной, но без Свентек: определились пары полуфинала Australian Open-2026
В женских одиночных соревнованиях на турнире серии Grand Slam – Australian Open-2026 определились все полуфиналистки.
На этой стадии впервые сыграет первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая после обновления рейтинга WTA вернется в десятку лучших теннисисток мира.
Накануне украинка в двух сетах разгромила третью ракетку мира, американку Коко Гауфф и встретится в поединке за финал с “нейтральной” Ариной Соболенко, которая имеет паспорт Беларуси.
AO-2026: кто сыграет в полуфинале
В ночь на 28 января в Мельбурне состоялись еще два матча 1/4 финала, в которых определилась вторая пара полуфиналисток.
Вторая ракетка мира, полька Ига Свьонтек встречалась с казашкой Еленой Рыбакиной, а в другом матче на корте встретились две американки Джессика Пегула и Аманда Анисимова.
Сначала состоялся матч Свьонтек и Рыбакиной, по итогам которого полька прекратила борьбу за трофей. Она уступила своей сопернице в двух сетах 5:7, 1:6. Теннисистки провели на корте 1 час и 37 минут.
На одну минуту меньше длилась встреча американок. Пегула легко взяла первую партию 6:2, а во второй сумела перевести игру на тайбрейк и дожать соперницу. Для Джессики это второй подряд полуфинал на турнирах Gramd Slam после US Open-2025.
Таким образом, пары полуфинала следующие:
- Арина Сабаленко — Элина Свитолина;
- Джессика Пегула — Елена Рыбакина.
Оба матча запланированы на четверг, 29 января.
Свитолина встречалась с Сабаленко шесть раз. Украинка обыгрывала свою соперницу только один раз в 2020 году на турнире в Страсбурге. Столько же очных матчей было у Пегулы и Рыбакиной, но каждая одержала по три победы.