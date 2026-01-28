Сербський тенісист Новак Джокович у 13-те в кар’єрі вийшов до півфіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

Це сталося після того, як італієць Лоренцо Музетті знявся з турніру в третьому сеті через травму, вигравши перші два сети.

Джокович вийшов у півфінал AO-2026

Сіяний під п’ятим номером на Australian Open-2026 Музетті, вів у рахунку після двох сетів 6:4, 6:3. Проте у третій партії за рахунку 1:2 на користь Новака взяв медичний тайм-аут через травму правої ноги.

Музетті зіграв ще один гейм, після чого ухвалив рішення знятися з матчу 1/4 фіналу турніру серії Grand Slam.

– Я не знаю, що сказати, крім того, що мені дуже шкода його. Він був набагато кращим гравцем – я вже збирався їхати додому сьогодні ввечері, – сказав 38-річний Джокович після матчу на корті в інтерв’ю на корті.

Він додав, що такі ситуації трапляються у спорті, зокрема з ним це було кілька разів. Проте Новак додав, що Музетті “без сумніву, сьогодні мав бути переможцем”.

Суперником Джоковича у півфіналі стане переможець матчу між американцем Беном Шелтоном та італійцем Янніком Сіннером.

Джерело : ESPN

