Джокович не виграв жодного сету, але вийшов до півфіналу AO-2026: як так сталося
- Лоренцо Музетті вів 2:0 за сетами, але знявся через травму правої ноги. Джокович у 13-те в кар’єрі зіграє у півфіналі Australian Open.
- Серб зізнався, що суперник був кращим і заслуговував на перемогу.
Сербський тенісист Новак Джокович у 13-те в кар’єрі вийшов до півфіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
Це сталося після того, як італієць Лоренцо Музетті знявся з турніру в третьому сеті через травму, вигравши перші два сети.
Джокович вийшов у півфінал AO-2026
Сіяний під п’ятим номером на Australian Open-2026 Музетті, вів у рахунку після двох сетів 6:4, 6:3. Проте у третій партії за рахунку 1:2 на користь Новака взяв медичний тайм-аут через травму правої ноги.
Музетті зіграв ще один гейм, після чого ухвалив рішення знятися з матчу 1/4 фіналу турніру серії Grand Slam.
– Я не знаю, що сказати, крім того, що мені дуже шкода його. Він був набагато кращим гравцем – я вже збирався їхати додому сьогодні ввечері, – сказав 38-річний Джокович після матчу на корті в інтерв’ю на корті.
Він додав, що такі ситуації трапляються у спорті, зокрема з ним це було кілька разів. Проте Новак додав, що Музетті “без сумніву, сьогодні мав бути переможцем”.
Суперником Джоковича у півфіналі стане переможець матчу між американцем Беном Шелтоном та італійцем Янніком Сіннером.