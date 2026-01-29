Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила выступления на Australian Open-2026 в шаге от финала, уступив “нейтральной” Арине Соболенко.

Матч длился 1 час и 17 минут и завершился поражением Элины со счетом 2:6, 3:6.

Свитолина завершила выступления на Australian Open-2026

На старте первой партии теннисистки обменялись геймами. После этого “нейтральной” удалось выиграть три гейма подряд. При счете 5:2 Соболенко реализовала сет-пойнт на подаче Свитолиной.

Во второй партии Элина с брейком повела 2:0, но Соболенко удалось вернуться в игру. Она оформила два брейка и на своей подаче реализовала матч-пойнт.

Свитолина в четвертый раз сыграла в полуфинале теннисного турнира серии Grand Slam: дважды проходила в эту стадию на Уимблдоне и еще один раз – на US Open.

Свитолина – Соболенко: видеообзор матча

Для Свитолиной это шестое поражение в очных встречах с этой спортсменкой. Украинка выиграла только один матч – в сентябре 2020 года в Страсбурге.

Напомним, в четвертьфинале турнира Свитолина в двух сетах разгромила третью ракетку мира, американку Коко Гауфф.

