Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира серии Grand Slam – Australian Open-2026.

В двух сетах она одержала победу над третьей ракеткой мира, американкой Коко Гауфф со счетом 6:1, 6:2.

Свитолина обыграла Гауфф на Australian Open-2026

Теннисистки провели на корте 59 минут. За это время Элина сделала четыре подачи навылет, реализовала шесть из семи брейк-пойнтов, имела 12 виннеров против трех у соперницы и допустила меньше невынужденных ошибок (16:26).

Первая партия началась с обмена брейками. После этого украинка выиграла пять геймов подряд, реализовав с первой попытки сет-пойнт.

Второй сет Свитолина начала с рывка 3:0 с брейком, после чего Гауфф удалось взять свою подачу. При счете 5:2 в пользу украинки Элина с первой попытки реализовала матч-бол на подаче американки.

Это была четвертая очная встреча теннисисток. До сих пор Элина побеждала Коко только один раз в 2021 году на Australian Open. Зато дважды потом проиграла на турнире в Окленде и на US Open.

В матче за выход в финал первого в 2026 году турнира серии Grand Slam украинцам будет противостоять первая ракетка мира, “нейтральная” Арина Соболенко. В полуфинале спортсменка из Беларуси обыграла Иву Йович в двух сетах.

Напомним, в четвертьфинале Australian Open-2026 Элина Свитолина обыграла другую представительницу из первой десятки мирового рейтинга, “нейтральную” Миру Андрееву со счетом 6:2, 6:4.

