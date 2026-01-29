Світоліна програла Соболенко у півфіналі Australian Open-2026
- Матч тривав 1 годину 17 хвилин: у другому сеті Еліна вела 2:0, але суперниця зробила два брейки й закрила гру.
- Це четвертий півфінал Grand Slam у кар’єрі Світоліної та шоста поразка у протистояннях із Соболенко.
Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила виступи на Australian Open-2026 за крок до фіналу, поступившись “нейтральній” Аріні Соболенко.
Матч тривав 1 годину та 17 хвилин й завершився з поразкою Еліни з рахунком 2:6, 3:6.
Світоліна завершила виступи на Australian Open-2026
На старті першої партії тенісистки обмінялися геймами. Після цього “нейтральній” вдалося виграти три гейми поспіль. За рахунку 5:2 Соболенко реалізувала сетпойнт на подачі Світоліної.
У другій партії Еліна з брейком повела 2:0 але Соболенко вдалося повернутися у гру. Вона оформила два брейки та на своїй подачі реалізувала матчпойнт.
Світоліна вчетверте зіграла у півфіналі тенісного турніру серії Grand Slam: двічі проходила до цієї стадії на Вімблдоні та ще одного разу – на US Open.
Світоліна – Соболенко: відеоогляд матчу
Для Світоліної це шоста поразка в очних зустрічах із цією спортсменкою. Українка виграла лише один матч – у вересні 2020 року у Страсбурзі.
Нагадаємо, у чвертьфіналі турніру Світоліна у двох сетах розгромила третю ракетку світу, американку Коко Гофф.