Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила виступи на Australian Open-2026 за крок до фіналу, поступившись “нейтральній” Аріні Соболенко.

Матч тривав 1 годину та 17 хвилин й завершився з поразкою Еліни з рахунком 2:6, 3:6.

Світоліна завершила виступи на Australian Open-2026

На старті першої партії тенісистки обмінялися геймами. Після цього “нейтральній” вдалося виграти три гейми поспіль. За рахунку 5:2 Соболенко реалізувала сетпойнт на подачі Світоліної.

У другій партії Еліна з брейком повела 2:0 але Соболенко вдалося повернутися у гру. Вона оформила два брейки та на своїй подачі реалізувала матчпойнт.

Світоліна вчетверте зіграла у півфіналі тенісного турніру серії Grand Slam: двічі проходила до цієї стадії на Вімблдоні та ще одного разу – на US Open.

Світоліна – Соболенко: відеоогляд матчу

Для Світоліної це шоста поразка в очних зустрічах із цією спортсменкою. Українка виграла лише один матч – у вересні 2020 року у Страсбурзі.

Нагадаємо, у чвертьфіналі турніру Світоліна у двох сетах розгромила третю ракетку світу, американку Коко Гофф.

