Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок на 16 февраля 2026 года.

Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй идет полька Ига Свентек, а третьей стала казашка Елена Рыбакина.

В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся четыре украинки.

Рейтинг WTA – на каких местах украинки

Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина, которая остается на девятой строчке рейтинга.

Марта Костюк, пока восстанавливающаяся после травмы, потеряла три позиции, а Даяна Ястремская – две. Позиция Александры Олейниковой осталась неизменной.

9. (9). Элина Свитолина – 3 260 очков;

26. (23). Марта Костюк – 1 648 очков;

44. (43). Даяна Ястремская – 1 265 очков;

71. (71). Александра Олейникова – 894 очка;

102. (103) Юлия Стародубцева – 762 очка;

133. (123). Дарья Снигур – 567 очков;

191. (199). Ангелина Калинина – 374 очка;

233. (250) Вероника Подрез – 299 очков;

268. (267). Анастасия Соболева – 266 очков.

Рейтинг WTA от 16 февраля 2026 года

В первой десятке обновленного рейтинга WTA произошло четыре изменения: американка Коко Гауфф поднялась на две строчки и сейчас идет четвертой. Также на пятой позиции теперь еще одна представительница США Джессика Пегула. Зато американка Аманда Анисимова потеряла два места.

В первую десятку также попала в обновленном рейтинге канадка Виктория Мбоко.

(1). Арина Соболенко – 10 870 очков; (2). Ига Свьонтек (Польша) – 7 803 очка; (3). Елена Рыбакина (Казахстан) – 7 523 очка; (5). Коко Гауфф (США) – 6 423 очка; (6). Джессика Пегула (США) – 5 888 очков; (4). Аманда Анисимова (США) – 5 690 очков; (7). Мирра Андреева – 4 786 очков; (8) Жасмин Паолини (Италия) – 4 157 очков; (9). Элина Свитолина (Украина) – 3 260 очков; (12). Виктория Моко (Канада) – 3 246 очков.

На этой неделе стартует турнир WTA 1000 в Дубае, а также челленджеры WTA 125 в Ле Сабле д’Олоне, Мидленде и в Оейраше.

