Італійська тенісистка Лукреція Стефаніні отримала погрози вбивства перед матчем кваліфікації на турнірі серії WTA 1000 в Індіан-Веллсі.

Про це пише іспанська газета Marca.

Тенісистка отримала погрози смерті

Лукреція повідомила про погрози перед своїм матчем у кваліфікації турніру в Індіан-Веллсі проти 20-річної андоррської тенісистки Вікторії Хіменес Касінцевої.

Тенісистка отримала на свій особистий номер мобільного телефону у WhatsApp фотографію пістолета і “наказ” не вигравати матч проти Хіменес, яка в підсумку перемогла з рахунком 4:6, 6:4 і 6:4.

– Вони погрожували мені та моїй родині. Вони називали місце мого народження та імена моїх батьків. Несправедливо чинити на мене такий тиск і змушувати мене почуватися небезпечно, – розповіла тенісистка.

За її словами, WTA відреагувала швидко, надавши їй додаткову охорону.

Тенісистка зазначила, що погрози та тиск вплинули на результат матчу, який закінчився для неї поразкою.

– Я боролася до кінця, щоб виграти. Я не можу дозволити собі і не можу дозволити їм залякувати мене або впливати на мою роботу, – додала вона.

Президент Італійської федерації Анджело Бінагі, зазначив, що те, що сталося, є “дуже серйозним і нетерпимим” і що “той, хто намагається атакувати когось з метою отримання вигоди від ставок, повинен знати, що він порушує закон”.

Він додав, що Італійська федерація тенісу вимагає негайного судового реагування на цей випадок, а також виявлення та покарання винних.

