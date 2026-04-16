Перша ракетка України Еліна Світоліна з перемоги розпочала виступи на турнірі WTA 500 у німецькому Штутгарті.

Українка у статусі четвертої сіяної пропускала попереднє коло, а в 1/8 фіналу зустрілася з німкенею українського походження Євою Лис.

У двох сетах Світоліна здобула перемогу з розгромним рахунком 6:1, 6:0.

Тенісистки провели на корті 55 хвилин, за які Еліна зробила шість подач навиліт, як і суперниця пропустилася чотирьох подвійних помилок, а також реалізувала шість із 12-ти брейкпойнтів.

У першому сеті Світоліна віддала лише один гейм, а в наступній партії перемогла всуху з рахунком 6:0.

Перемога дозволила Еліні вийти у свій третій чвертьфінал на турнірі в Штутгарті в кар’єрі.

Наступною суперницею українки стане переможниця матчу між “нейтральною” Катериною Алєксандровою та чешкою Ліндою Носковою, які посідають 13-ту та 14-ту позицію в рейтингу WTA відповідно.

У Штутгарті Світоліна виступає вперше із сезону-2021, коли поступилася у півфіналі колишній першій ракетці світу Ешлі Барті.

