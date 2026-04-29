Американская теннисистка Хейли Баптист отыграла шесть матч-пойнтов и выбила из турнира WTA 1000 в Мадриде первую ракетку мира Арину Соболенко.

Матч длился три сета и завершился победой американки со счетом 2:6, 6:2, 7:6 (8:6).

Баптист обыграла Соболенко

Победа Баптист положила конец 15-матчевой победной серии “нейтральной” теннисистки.

Американка стала лишь второй, кто сумел победить Соболенко в текущем сезоне. Ранее это удалось казахстанке Елене Рыбакиной в финале Australian Open.

– Я играла с ней несколько недель назад в Майами, и это был равный матч. Я лучше понимала, как против нее играть, и какие коррективы нужно внести. Это была неудобная ситуация для нее: я подавала и шла к сетке, выполнив дроп-шот на одном из матч-пойнтов. Это не самая простая позиция, в которую можно поставить ее, но именно такой был план, – сказала 24-летняя Баптист.

Проиграв первый сет, Баптист реализовала три из четырех брейк-пойнтов во втором, переведя игру в решающий сет.

Проигрывая 4:5 в третьей партии, американка отыграла пять матч-болов, прежде чем заработала возможность подавать на матч. После этого обе теннисистки обменялись брейками, и игра перешла в тай-брейк.

В полуфинале Хейли Баптист сыграет против девятой ракетки мира Мирры Андреевой, имеющей паспорт РФ. В своем четвертьфинале эта “нейтральная” теннисистка обыграла канадку Лейлу Фернандес в двух сетах.

В среду, 29 апреля, свой матч 1/4 финала в Мадриде проведет украинка Марта Костюк. Ее соперницей станет чешка Линда Носкова.

