Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк сохранили свои позиции, прогресс Снигур
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг теннисисток по состоянию на 8 июня 2026 года.
Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй идет казашка Елена Рыбакина, а третьей – полька Ига Свентек.
В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся семь украинок.
Рейтинг WTA – на каких местах украинки
Первой ракеткой Украины по-прежнему является Элина Свитолина, занимающая восьмое место. Неизменной осталась и позиция Марты Костюк — она 12-я.
На одну строчку опустилась Даяна Ястремская, а также на две – Юлия Стародубцева.
В первой сотне среди украинок улучшила свое положение Дарья Снигур, поднявшись на девять позиций.
- 8. (8). Элина Свитолина – 4 315 очков;
- 12. (12). Марта Костюк – 3 157 очков;
- 50. (49). Даяна Ястремская – 1 126 очков;
- 51. (51). Александра Олейникова – 1 114 очков;
- 59. (57) Юлия Стародубцева – 1 063 очка;
- 71. (69). Ангелина Калинина – 965 очков;
- 75. (84). Дарья Снигур – 928 очков;
- 145. (145) Вероника Подрез – 530 очков.
Рейтинг WTA от 15 июня 2026 года
В первой десятке обновленного рейтинга WTA произошло два изменения: “нейтральная” Мирра Андреева сместила с пятой строчки американку Аманду Анисимову.
- (1). Арина Соболенко – 9 090 очков;
- (2). Елена Рыбакина (Казахстан) – 8 143 очка;
- (3). Ига Свёнтек (Польша) – 6 733 очка;
- (4). Джессика Пегула (США) – 6 056 очков;
- (6). Мирра Андреева – 5 751 очко;
- (5). Аманда Анисимова (США) – 5 631 очко;
- (7). Коко Гофф (США) – 4 879 очков;
- (8). Элина Свитолина (Украина) – 4 315 очков;
- (9). Виктория Мбоко (Канада) – 3 670 очков;
- (10) Каролина Мухова (Чехия) – 3 388 очков.
На этой неделе состоится турнир серии WTA 500 в Берлине, где заявлена Элина Свитолина. Также состоится турнир WTA 250 в Ноттингеме (заявлены Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская) и челленджеры WTA 125 в Брешии и Фигейра-да-Фош.