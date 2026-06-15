Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг теннисисток по состоянию на 8 июня 2026 года.

Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй идет казашка Елена Рыбакина, а третьей – полька Ига Свентек.

В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся семь украинок.

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Рейтинг WTA – на каких местах украинки

Первой ракеткой Украины по-прежнему является Элина Свитолина, занимающая восьмое место. Неизменной осталась и позиция Марты Костюк — она 12-я.

На одну строчку опустилась Даяна Ястремская, а также на две – Юлия Стародубцева.

В первой сотне среди украинок улучшила свое положение Дарья Снигур, поднявшись на девять позиций.

8. (8). Элина Свитолина – 4 315 очков;

12. (12). Марта Костюк – 3 157 очков;

50. (49). Даяна Ястремская – 1 126 очков;

51. (51). Александра Олейникова – 1 114 очков;

59. (57) Юлия Стародубцева – 1 063 очка;

71. (69). Ангелина Калинина – 965 очков;

75. (84). Дарья Снигур – 928 очков;

145. (145) Вероника Подрез – 530 очков.

Рейтинг WTA от 15 июня 2026 года

В первой десятке обновленного рейтинга WTA произошло два изменения: “нейтральная” Мирра Андреева сместила с пятой строчки американку Аманду Анисимову.

(1). Арина Соболенко – 9 090 очков; (2). Елена Рыбакина (Казахстан) – 8 143 очка; (3). Ига Свёнтек (Польша) – 6 733 очка; (4). Джессика Пегула (США) – 6 056 очков; (6). Мирра Андреева – 5 751 очко; (5). Аманда Анисимова (США) – 5 631 очко; (7). Коко Гофф (США) – 4 879 очков; (8). Элина Свитолина (Украина) – 4 315 очков; (9). Виктория Мбоко (Канада) – 3 670 очков; (10) Каролина Мухова (Чехия) – 3 388 очков.

На этой неделе состоится турнир серии WTA 500 в Берлине, где заявлена Элина Свитолина. Также состоится турнир WTA 250 в Ноттингеме (заявлены Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская) и челленджеры WTA 125 в Брешии и Фигейра-да-Фош.

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