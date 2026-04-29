Американська тенісистка Гейлі Баптіст відіграла шість матчпойнтів та вибила з турніру WTA 1000 у Мадриді першу ракетку світу Аріну Соболенко.

Матч тривав три сети та завершився перемогою американки з рахунком 2:6, 6:2, 7:6 (8:6).

Баптіст обіграла Соболенко

Перемога Баптіст поклала край 15-матчевій переможній серії “нейтральної” тенісистки.

Американка стала лише другою, хто зумів перемогти Соболенко у поточному сезоні. Раніше це вдалося казашці Олені Рибакіній у фіналі Australian Open.

– Я грала з нею кілька тижнів тому в Маямі, і це був рівний матч. Я краще розуміла, як проти неї грати, і які корективи потрібно внести. Це була незручна ситуація для неї: я подавала і йшла до сітки, виконавши дроп-шот на одному з матчпойнтів. Це не найпростіша позиція, в яку можна поставити її, але саме такий був план, – сказала 24-річна Баптіст.

Програвши перший сет, Баптіст реалізувала три з чотирьох брейкпойнтів у другому, перевівши гру на вирішальний сет.

Програючи 4:5 у третій партії, американка відіграла п’ять матчболів, перш ніж заробила можливість подавати на матч. Після цього обидві тенісистки обмінялися брейками і гра перейшла на тайбрейк.

У півфіналі Гейлі Баптіст зіграє проти дев’ятої ракетки світу Мірри Андрєєвої, яка має паспорт РФ. У своєму чвертьфіналі ця “нейтральна” обіграла канадку Лейлу Фернандес у двох сетах.

У середу, 29 квітня, свій матч 1/4 фіналу у Мадриді проведе українка Марта Костюк. Її суперницею буде чешка Лінда Носкова.

