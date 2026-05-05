Друга ракетка України Марта Костюк знялася з турніру WTA 1000 у Римі (Італія). Причиною такого рішення стала травма правого стегна.

Про це повідомляє Ukrainian Tennis.

Костюк пропустить турнір у Римі

Марта Костюк після перемоги на турнірі у Мадриді прибула до Риму, де планувала зіграти.

Зараз дивляться

Її суперницею мала стати переможниця пари між Кароліною Плішковою та Джессікою Боусас Манейро.

Проте через ушкодження тенісистка не зможе розпочати змагання в основній сітці. Терміни відновлення ще не оприлюднені.

Також Марта планувала зіграти на змаганнях WTA 500 у Страсбурзі, де поки залишається у заявці.

Минулого року на турнірі у Римі Костюк оновила особистий рекорд, коли вийшла до четвертого кола. Проте на стадії 1/8 фіналу вона поступилася “нейтральній” Аріні Соболенко.

Після зняття Костюк в основній сітці жіночого одиночного розряду залишаються чотири представниці України: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.