Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 8 червня 2026 року.

Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде казашка Олена Рибакіна, а третя – полька Іга Свьонтек.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають сім українок.

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Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка йде восьмою. Незмінною залишилася й позиція Марти Костюк – вона 12-та.

На одну сходинку опустилася Даяна Ястремська, а також на дві Юлія Стародубцева.

У першій сотні серед українок покращила своє становище Дар’я Снігур, піднявшись на дев’ять позицій.

8. (8). Еліна Світоліна – 4 315 очок;

12. (12). Марта Костюк – 3 157 очок;

50. (49). Даяна Ястремська – 1 126 очок;

51. (51). Олександра Олійникова – 1 114 очок;

59. (57) Юлія Стародубцева – 1 063 очки;

71. (69). Ангеліна Калініна – 965 очок;

75. (84). Дар’я Снігур – 928 очок;

145. (145) Вероніка Подрез – 530 очок.

Рейтинг WTA від 15 червня 2026 року

У першій десятці оновленого рейтингу WTA відбулося дві зміни: “нейтральна Мірра Андрєєва посунула з п’ятої сходинки американку Аманду Анісімову.

(1). Аріна Соболенко – 9 090 очок; (2). Олена Рибакіна (Казахстан) – 8 143 очки; (3). Іга Свьонтек (Польща) – 6 733 очки; (4). Джессіка Пегула (США) – 6 056 очок; (6). Мірра Андреєва – 5 751 очко; (5). Аманда Анісімова (США) – 5 631 очко; (7). Коко Гофф (США) – 4 879 очок; (8). Еліна Світоліна (Україна) – 4 315 очок; (9). Вікторія Мбоко (Канада) – 3 670 очок; (10) Кароліна Мухова (Чехія) – 3 388 очок.

Цього тижня відбудеться турнір серії WTA 500 у Берліні, де заявлена Еліна Світоліна. Також відбудеться турнір WTA 250 у Ноттінгемі (заявлені Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська) і челенджери WTA 125 у Брешії та Фігейрі-да-Фош.

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