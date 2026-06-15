Рейтинг WTA: Світоліна та Костюк втримали позиції, прогрес Снігур
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 8 червня 2026 року.
Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде казашка Олена Рибакіна, а третя – полька Іга Свьонтек.
У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають сім українок.
Рейтинг WTA – на яких місцях українки
Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка йде восьмою. Незмінною залишилася й позиція Марти Костюк – вона 12-та.
На одну сходинку опустилася Даяна Ястремська, а також на дві Юлія Стародубцева.
У першій сотні серед українок покращила своє становище Дар’я Снігур, піднявшись на дев’ять позицій.
- 8. (8). Еліна Світоліна – 4 315 очок;
- 12. (12). Марта Костюк – 3 157 очок;
- 50. (49). Даяна Ястремська – 1 126 очок;
- 51. (51). Олександра Олійникова – 1 114 очок;
- 59. (57) Юлія Стародубцева – 1 063 очки;
- 71. (69). Ангеліна Калініна – 965 очок;
- 75. (84). Дар’я Снігур – 928 очок;
- 145. (145) Вероніка Подрез – 530 очок.
Рейтинг WTA від 15 червня 2026 року
У першій десятці оновленого рейтингу WTA відбулося дві зміни: “нейтральна Мірра Андрєєва посунула з п’ятої сходинки американку Аманду Анісімову.
- (1). Аріна Соболенко – 9 090 очок;
- (2). Олена Рибакіна (Казахстан) – 8 143 очки;
- (3). Іга Свьонтек (Польща) – 6 733 очки;
- (4). Джессіка Пегула (США) – 6 056 очок;
- (6). Мірра Андреєва – 5 751 очко;
- (5). Аманда Анісімова (США) – 5 631 очко;
- (7). Коко Гофф (США) – 4 879 очок;
- (8). Еліна Світоліна (Україна) – 4 315 очок;
- (9). Вікторія Мбоко (Канада) – 3 670 очок;
- (10) Кароліна Мухова (Чехія) – 3 388 очок.
Цього тижня відбудеться турнір серії WTA 500 у Берліні, де заявлена Еліна Світоліна. Також відбудеться турнір WTA 250 у Ноттінгемі (заявлені Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська) і челенджери WTA 125 у Брешії та Фігейрі-да-Фош.