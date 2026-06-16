Перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено стартувала на трав’яному турнірі серії WTA 500 у Берліні.

У матчі першого кола українська тенісистка не залишила шансів російській спортсменці Анні Калінській.

Світоліна перемогла росіянку Калінську на турнірі в Берліні

Зустріч тривала всього 43 хвилини та завершилася достроково. Світоліна з перших геймів задала високий темп, двічі зробивши брейк у стартовому сеті, та дозволила суперниці взяти лише один гейм – 6:1.

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У першій партії українка розпочала з трьох виграних геймів поспіль. Після цього Калінська спробувала скоротити відставання, однак змогла взяти лише один гейм. У підсумку Світоліна впевнено закрила сет – 6:1.

Другий сет розвивався за схожим сценарієм: українська тенісистка знову виграла три стартові гейми, після чого Калінська перервала серію. Втім, уже в наступному геймі на своїй подачі українка знову виявилася сильнішою.

За рахунку 4:1 Анна Калінська взяла медичний тайм-аут, після якого відмовилася продовжувати матч, офіційно завершивши його достроково.

Протягом гри суперниця Світоліної реалізувала лише 47% перших подач і припустилася чотирьох подвійних помилок.

Українська тенісистка виграла п’ять геймів на подачі Калінської та майже вдвічі перевершила суперницю за кількістю виграних розіграшів – 43:22.

Призовий фонд турніру становить $1,206,446.

Еліна Світоліна (Україна) – Анна Калінська 1:0 (6:1, 4:1 – відмова Калінської).

Нагадаємо, Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг станом на 8 червня 2026 року.

У першій сотні рейтингу WTA наразі перебувають сім українок.

Перша ракетка України Еліна Світоліна зберігає восьму позицію у світовій класифікації. Також без змін залишилася позиція Марти Костюк – вона 12-та.

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