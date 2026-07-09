Українська тенісистка Марта Костюк не змогла вийти до фіналу Вімблдону-2026. У півфінальному матчі українка поступилася представниці Чехії Лінді Носковій.

Костюк програла Носковій у півфіналі Вімблдону-2026

Для Костюк цей турнір уже став найуспішнішим у кар’єрі.

У чвертьфіналі українка перемогла віцечемпіонку Вімблдону-2024 Жасмін Паоліні та вперше вийшла до півфіналу трав’яного турніру серії Грендслем.

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Вихід до 1/2 фіналу також дозволив Марті повторити національний рекорд України на Вімблдоні.

Досі на цьому етапі мейджору в Лондоні виступала лише Еліна Світоліна – у 2019 та 2023 роках.

У півфіналі суперницею українки стала чеська тенісистка Лінда Носкова.

Для спортсменок цей матч став другим очним протистоянням. Уперше вони зустрілися на турнірі WTA 1000 у Мадриді, де у двох сетах перемогла Костюк.

Повторити той результат і здобути “суху” перемогу українці не вдалося. Перший сет проходив у рівній боротьбі, яка тривала до десятого гейму.

На своїй подачі Марта припустилася подвійної помилки та програла партію з рахунком 4:6.

На старті другого сету Носкова реалізувала брейк і повела 3:1. Вже у наступному геймі Костюк відіграла брейкпойнт, після чого відновила рівновагу у матчі.

Кінцівка другої партії також пройшла у надщільній боротьбі та завершилася у десятому геймі. Українська тенісистка поступилася з рахунком 4:6.

Вімблдон-2026. Півфінал, жінки

Марта Костюк (Україна, 12) — Лінда Носкова (Чехія, 9) — 4:6, 4:6.

У фіналі Вімблдону-2026 Носкова зіграє проти чеської тенісистки Кароліни Мухової, яка у півфіналі перемогла американку Коко Гофф.

Фінал жіночого одиночного турніру відбудеться у суботу, 11 липня.

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